Avec deux fois moins de foie gras cette année, les Foires grasses de Brive s'adaptent

Les Foires grasses de Brive vont bientôt commencer. La première, qui concerne les oies et les canards, démarre le 3 décembre. La deuxième démarre le 10 décembre pour les chapons. Les deux autres se dérouleront en février et mars 2023.

ⓘ Publicité

Mais cette année, les foires se tiendront en modèle réduit à cause de l'épidémie de grippe aviaire qui pèse sur toute la filière. La production de foie gras est réduite de moitié. La Ville de Brive a cependant tenu à organiser l'évènement, tout en s'adaptant. "Pour l'oie, nous avons la totalité des apports détaille Jean-Luc Souquières, conseiller municipal aux affaires agricoles à Brive_. Pour le canard, on est à moins 50% sur le début de la période, mais on sait que la production reprendra fin février - début mars. On s'adapte aux productions présentes_".

S'adapter plutôt que tout annuler

Des foires réduites, c'est toujours mieux que pas de foires du tout pour les éleveurs. "Il faut que les Foires grasses soient maintenues ! C'est important pour toute la production limousine explique Bertrand Issartier, le président du syndicat des producteurs de palmipèdes du Limousin_. On a des gens de toute la France qui reviennent tous les ans parce qu'il savent qu'il y a ici de très bons produits, ils savent qu'on élève nous-mêmes nos animaux, qu'on les gave etc. Ça aurait été dommage pour nos clients de tout annuler_".

D'autant plus que deux foires importantes ont déjà été annulées : celle de novembre et surtout la foire des rois, début janvier, avec la mise en boîte gratuite, offerte par la mairie.