Avec l'automne, nouvelle attaque de la pyrale du buis en Touraine

La pyrale du buis c'est un peu comme les poux à l'école : ça mériterait une affichette à l'entrée des jardineries ! attention la pyrale est de retour pensez à traiter vos buis ! Désormais c'est 3 fois par an que les buis tourangeaux subissent les assauts de cette larve pondue par un papillon de nuit

Au château de Villandry, les jardiniers surveillent pas moins de 52 kilomètres cumulés de haies de buis et jusqu'à présent ils ont réussi à contenir les assauts dévastateurs de la chenille. La pyrale est la chenille née d'un papillon de nuit qui en France fait un festin avec les buis. Elle dévore les feuilles et s'attaque aux petits bois. Elle est arrivée de Chine sur des végétaux importés. Mais en France elle n'a pas de prédateur comme l'explique Laurent Portuguez, le chef jardinier des jardins de Villandry "en Chine, elle doit faire face à un prédateur naturel donc elle est contenue et relativement inoffensive, mais en France , même les oiseaux ne veulent pas manger cette chenille".

La pyrale du buis s'attaque aux feuilles puis aux petits bois mais la plante peut être sauvée si elle est coupée très court et tant que les racines ne sont pas touchées © Radio France - Marie-Ange Lescure

Elle est arrivée il y a une dizaine d'années en France et dés son apparition, les jardiniers ont trouvé la parade : la piéger à sa propre gourmandise en utilisant une bactérie le Bacillus thuringiensis var. kurstaki . Cette bactérie vit naturellement dans le sol. Elle est avalée par la chenille qui meure rapidement.

pour autant après une attaque de pyrale, le buis peut encore être sauvé comme l'explique Fabien vendeur conseil chez Jardiland à Tours Nord :"la plante peut être sauvée en étant taillée très court toutes les parties infestées par la pyrale et à condition que le système racinaire ne soit pas touché. Avec un peu de fortifiant, le buis peut repartir".

Pas de panique donc juste beaucoup de vigilance pour les jardiniers car lorsque la pyrale apparaît dans un jardin ou un parc, elle colonise rapidement le voisinage !

Depuis 2014 un programme national de recherche a été lancé notamment pas l'association Plante et Cité d'Angers pour sauver les buis des jardins et les buis sauvages.