Avec l'été et les foins, la recrudescence des accidents de tracteurs en Auvergne

Entre les tracteurs anciens qui ne protègent pas leur conducteur et des tracteurs récents mieux sécurisés mais aussi plus lourds et plus rapides, les accidents restent fréquents, notamment en cette période des foins.

En ce mois de juillet, en seulement une semaine, quatre personnes sont mortes dans des accidents de tracteurs en Auvergne. Le dernier en date à Murol, où un homme de 69 ans est mort écrasé par son engin qui s'est retourné dans une pente. Un scénario hélas fréquent.

"On a encore d'anciens tracteurs qui tournent avec d'anciens arceaux de sécurité, pas de cabine", reconnaît Ludovic Vazeille, chef d'atelier chez Dionnet et Gorse Sancy, vendeur de matériel agricole. "_En cas de renversement, le chauffeur peut être éjecté de la machine_, voire coincé sous la machine."

Ludovic Vazeille, chef d'atelier chez Dionnet et Gorse Sancy, vendeur de matériel agricole à Saint-Julien-Puy-Lavèze. Copier

Des tracteurs récents plus sûrs mais aussi plus rapides et lourds

Le tracteur que conduit Bruno Izard, lui n'a que deux ans. "C'est une cabine qui est prévue pour pouvoir se mettre sur le côté ou faire un tonneau puisqu'il y a des arceaux de sécurité renforcés". Éleveur à Laqueuille, Bruno est aussi pompier volontaire. "Maintenant les sièges sont équipés de ceintures de sécurité", même s'il reconnaît quelles sont peu utilisées dans le milieu agricole. "C'est un peu dommage parce que sur la route, on a des tracteurs qui roulent de plus en plus vite, 40, 50 km/h..."

Dans le tracteur de Bruno et Quentin Izard à Laqueuille. Reportage de Juliette Micheneau Copier

Une vitesse pointée du doigt par le mécanicien. "Les agriculteurs sont de plus en plus pressés pour faner", raconte Ludovic Vazeille, "avec des charges vraiment énormes. Les constructeurs sont en train de pallier ça avec un nouveau système de freinage équivalent aux poids-lourds."

Conduite légale à 16 ans, sans formation

Bruno Izard, qui vient de s'installer avec son jeune fils Quentin, reconnaît aussi les faiblesses de la législation. "_Aujourd'hui la législation dit qu'_un jeune de 16 ans, issu du milieu agricole peut partir avec un engin d'un certain tonnage. C'est impressionnant, c'est comme un chauffeur de poids-lourd, mais sans aucune formation." Alors quand démarre la période des foins, c'est toujours avec un peu d’appréhension que Quentin reprend le volant. "Au début on est un peu stressé. On n'a pas le matériel à l'école comme on a dans nos exploitations aujourd'hui alors on se forme sur le tas au début". Pour lui le moment le plus accidentogène ? Le soir : "Il faut faire des journées de 12, 13 heures de tracteur, à la fin de la journée on est fatigué, on veut rentrer plus vite, on fait moins attention et voilà."

Selon les derniers chiffres de la sécurité routière concernant les tracteurs, pour la période 2013-2017, il y a eu près d'un millier d'accidents en France. Sur les 44 personnes mortes dans un tracteur, 42 étaient seules en cause.