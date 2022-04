Avec la guerre en Ukraine et la pénurie d'huile de tournesol, les producteurs de colza en Creuse ont la côte

Avec leurs grandes étendues de jaune, impossible de rater les champs de colza. Ils sont actuellement en pleine floraison, la prochaine récolte est prévue pour le mois de juillet. Une production précieuse, dont le prix ne cesse de grimper. "On doit être aux alentours de 800 à 900 euros la tonne. Par rapport au début de l'année 2021, c'est multiplié par deux et demi. Et sera peut-être encore plus en juillet", explique Didier Dhume, agriculteur près de Viersat, dans le nord de la Creuse. Un cours qui s'envole depuis 2020.

"La récolte canadienne a été très mauvaise l'année dernière, en raison de la sécheresse. Le cours du colza a commencé à augmenter à l'automne. Mais avec la guerre en Ukraine, ça explose complètement. C'est énorme et ce n'est pas forcément sain, ça reste un produit de première nécessité", ajoute cet exploitant, également délégué grandes cultures à la FDSEA. En effet, l'Ukraine et la Russie sont les deux plus gros producteurs d'huile de tournesol, soit 80% de la production mondiale. Pour pallier à cette pénurie, le colza a donc la côte.

Plus aucun grain de colza disponible cette année

Cette culture, malgré sa fragilité, est donc devenue une valeur sûre. "En France, on trouvera toujours un moyen de vendre notre récolte : pour l'huile bien sûr, mais aussi pour l'alimentation du bétail. Le colza sert à la fabrication des tourteaux que l'on donne aux bovins notamment. Il y a aussi une forte demande pour le biocarburant, ce qui a permis à certains producteurs de relancer leurs cultures ces dernières années", détaille Didier Dhume qui cultive 30 hectares de colza et 20 hectares de tournesol.

La totalité de la production française 2021 a déjà été vendue, "il n'y a plus aucun grain disponible nul part sur le territoire. Les producteurs fournissent les coopératives directement après la récolte, ensuite ce sont elles qui écoulent les stocks, et pour l'instant il n'y en a plus. La France est relativement auto-suffisante en huile, mais pas l'Europe". La demande va donc continuer. "Le temps de la guerre au moins", précise l'agriculteur.

La totalité de la production de colza 2021 a déjà été vendue. En creuse, on se prépare pour la prochaine récolte, en juillet. © Radio France - Marion FERRERE

Le prix des engrais ont aussi fortement augmenté

Pourtant cette année, les agriculteurs ne feront pas de marges plus conséquentes : car si le cours du colza s'est envolé, le prix des engrais a aussi augmenté. "Certains sont trois fois plus cher", confirme le céréalier. La faute également au conflit en Ukraine. "Les engrais azotés sont transformés avec du gaz, et celui-ci vient principalement de Russie". Cette augmentation se répercutera donc, au final, sur le prix de la viande. La moitié du colza sert à l'alimentation du bétail.

Quant à la production 2022 en Creuse, elle s'annonce bonne. "Mais on ne sera serein qu'en juillet, le colza est très fragile. Nous avons passé les épisodes de gel mais maintenant, nous redoutons la grêle", avance prudemment Didier Dhume.