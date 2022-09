Avec la guerre en Ukraine, les surfaces des plantations de tournesol ont doublé cette année dans la Creuse

C'est en ce moment la récolte du tournesol en Creuse, où la surface de ces plantations a plus que doublé en un an. Les agriculteurs ont misé sur ces graines, car avec la guerre en Ukraine, où l'exportation de tournesol tourne au ralenti, leur prix a doublé en un an.

Jusque fin septembre, les exploitants vont récolter le tournesol dans la Creuse, département où les surfaces de cette culture ont plus que doublé en un an. "On est passé de 1000 à 2000-2200 hectares surtout sur le secteur ouest", indique Philippe Ducourthial, chef du service agronomie à la Chambre d'Agriculture.

La graine de tournesol vaut deux fois plus cher qu'il y a un an

Une culture rentable pour les agriculteurs, puisque la graine est deux fois plus rémunératrice que l'an dernier. Les négociants l'achètent 700 euros la tonne aux agriculteurs, contre 350 en 2021. C'est la conséquence de la pénurie d'huile de tournesol liée à la guerre en Ukraine, gros exportateur de cette graine en temps normal.

A lire aussi : L'approvisionnement en huile de tournesol perturbé par la guerre en Ukraine

"Les rendements sont à 3 tonnes par hectare, indique la Chambre d'Agriculture, c'est une année correcte". Le tournesol vaut d'autant plus le coup qu'il ne nécessite pas de pesticides, et pas d'engrais azoté, dont les prix ont "doublé voire triplé", indique Alexandre Vergnaud, d'un Gaec à Châtenet, sur la commune de Fursac.

Thibaut Berger, agriculteur : "le cours du tournesol a doublé, c'est un calcul à faire pour nos marges" Copier

Il a semé 5,5 ha de tournesol au printemps, sur des terres habituellement réservées au maïs, et il ne regrette pas. D'autant plus que c'est une plante robuste qui demande peu d'entretien, explique l'agriculteur : "on sème, on ferme la barrière du champ, et puis on revient pour moissonner", des mois plus tard. Il a aussi une quinzaine d'hectares de maïs et une vingtaine de blé.

"On a pratiquement épuisé les stocks d'huile de tournesol"

Sur le Gaec de Fontloup-Tixier près de Bourganeuf, Claude Skrzypczak et ses associés font pousser des graines de tournesol et les pressent. Et il arrive pratiquement au bout de ses stocks de bouteilles. Il en a écoulé environ 2.500 cette année. "On en vendait moins, parce que c'est de l'huile de base qu'il s'achète en supermarché. Mais c'est vraiment la pénurie qui a lancé les ventes. Et une fois que les clients ont goûté, ils reviennent !", explique-t-il. Il a donc doublé sa surface de semis au printemps.

Ruée sur l'huile de tournesol : "C'est la pénurie qui a lancé les ventes" à la ferme Copier

Le colza, qui va bientôt être semé, a aussi a la côte. Comme avec le tournesol, on peut en faire de l'huile et du tourteau, qui sert à l'alimentation animale. C'est donc aussi intéressant pour les éleveurs. L'autre avantage, c'est que la culture craint peu la sécheresse, car c'est une culture d'hiver, qui est moissonnée en juillet.

A lire aussi : Avec la guerre en Ukraine et la pénurie d'huile de tournesol, les producteurs de colza en Creuse ont la cote