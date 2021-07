Avec la pluie, les moissons retardées en Lorraine, inquiétudes sur la qualité des récoltes

Après plusieurs années de sécheresse, c'est le problème inverse qui se pose aujourd'hui aux agriculteurs lorrains. Dans son exploitation de Limey près de Pont-à-Mousson, Antoine Clavel, agriculteur et président des Jeunes Agriculteurs 54 trépigne d'impatience. Il n'a quasiment pas pu commencer ses moissons à cause des fortes précipitations des derniers jours. "Habituellement c'est l'effervescence en ce moment, les moissons c'est la période la plus intense de l'année, ça fourmille dans les campagnes, donc là on commence un peu à tourner en rond", explique-t-il. La moissonneuse-batteuse, elle aussi, attend sagement le bon moment dans le hangar.

Cette année, la moissonneuse-batteuse reste plus longtemps que d'habitude sous son hangar. © Radio France - Benjamin Recouvreur

Les premières céréales, comme l'orge d'hiver, sont arrivées à maturité. "Les grains se détachent tout seul quand on frotte un épi", montre Antoine dans l'un de ses champs. "Mais quand on croque les grains, ils sont mous, ce qui veut dire qu'ils sont trop humides, donc on ne peut pas les récolter". La récolte est impossible car des grains humides ne se conservent pas, et le passage d'une moissonneuse dans un champs détrempé pourrait par ailleurs causé des dégâts.

En bordure de son exploitation, les silos de stockage sont encore bien vides. "En principe à cette période, ils sont remplis avec un quart, voire un tiers de la récolte, mais cette année on atteint même pas un dixième", constate Antoine Clavel.

Le risque d'un déclassement des récoltes

La situation n'est pas encore catastrophique, mais les agriculteurs commencent à s'inquiéter sur la qualité des récoles. "Plus on attend, plus les grains vont perdre en qualité, et pourraient être déclassés", insiste Antoine Clavel. Le blé, destiné à un usage alimentaire pour les humains pourraient par exemple se retrouver classé en fourrage pour les animaux.

On pourrait perdre entre 10 et 20 euros par tonnes, avec 7 tonnes de récoltes par hectares, ça peut être conséquent - Antoine Clavel, agriculteur et président des Jeunes Agriculteurs 54

Jusqu'à début juillet, la météo avait pourtant été en faveur des agriculteurs, avec une pluviométrie normale et des températures correctes. "C'est mieux que la sécheresse !", tempère Antoine Clavel. Les rendements seront donc importants si tout va bien. Des intempéries comme de violents orages pourraient compromettre le niveau des rendements, mais le soleil attendu dès la fin de semaine devrait permettre le vrai lancement des moissons.