Chasseneuil, France

Chez Jean-Paul Girault, l'étable est à quelques dizaines de mètres seulement de la prairie. Mais ces quelques mètres changent tout. D'habitude, à cette époque-là de l'année, le troupeau de charolaises de cet éleveur installé à Chasseneuil, dans l'Indre, est dehors, à l'air libre, se nourrissant d'herbe grasse. Cette fois, les terrains sont détrempés et les bêtes restent à l'abri : « On a réussi à sortir un groupe de génisses, malheureusement la pluie est revenue et la parcelle dans laquelle elles sont est complètement piétinée. L’herbe est gaspillée. La repousse sera mauvaise ».

Ce hangar de stockage, plein début août, est désormais quasiment vide © Radio France - Sarah Tuchscherer

Douze jours de stock

Le problème, c'est qu'à l'étable, les vaches mangent le fourrage récolté l'été dernier. Or, la récolte a été faible en quantité et les réserves commencent à manquer. Sous son hangar de stockage, Jean-Paul constate, dépité : « On a presque tout vidé. Là, il reste douze jours d’alimentation. Si d’ici là, je n’ai pas pu mettre mon troupeau à l’herbe, il faudra trouver une solution ». Entraide entre agriculteurs ou achat de fourrage ailleurs, Jean-Paul ne laissera évidemment pas ses animaux manquer de nourriture. Mais il n'est pas le seul à être dans cette situation et compte tenu de l'état de la trésorerie de la plupart des exploitations, il préférerait que la météo s'améliore plutôt que d'avoir à faire face à une charge supplémentaire.

La période du pâturage est importante pour les éleveurs, car après l'hiver, elle permet aux vaches de se refaire une santé, ou plus exactement de « refaire de la viande ».