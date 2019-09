[PHOTOS] Avec la rando-ferme, producteurs et curieux se rencontrent autour de l'agriculture paysanne à Chemazé

Chemazé, France

Une randonnée de 8 kilomètres entre les fermes de l’Épervier et du Bois Prioux, un atelier pour fabriquer son fromage de brebis ou encore une démonstration de traction animale : les activités ne manquent pas pour la rando-ferme annuelle de la Confédération Paysanne, à Chemazé. Mais ce n'est pas tant pour ces ateliers que pour l'ambiance que viennent la plupart des habitués. C'est surtout l'occasion pour eux d'échanger sur l'agriculture paysanne et ses enjeux.

Les stands des producteurs sont installés au coeur même de la ferme © Radio France - Morgane Heuclin-Reffait

Découvrir l'agriculture paysanne

"C'était très agréable le parcours de randonnée en campagne, des paysages qu'on aime !" lance Danièle, batons de marche à la main. "C'est intéressant de _découvrir les deux exploitations et les petites productions locales_", ajoute Jeanne. Pour les deux fermes qui reçoivent tout le monde, il a fallu s'organiser. Au Bois Prioux, où les randonneurs se sont arrêtées pour découvrir l'élevage de brebis laitières, Damien Brisard a géré au mieux : "il fallait prévoir le coup pour qu'il y ait de la place et que ça circule bien", explique l'exploitant.

Sur les stands du marché, comme au bar, place aux produits locaux et bio. La Confédération Paysanne distribue des brochures à quelques curieux qui envisagent de se lancer dans l'agriculture comme Maélez, qui a pourtant fait des études en droit : "c'est pour _découvrir le type d'exploitation que je voudrais éventuellement mener_, celle nos grands-parents. Je ne vois pas pourquoi j'irais vers de l'agriculture intensive".

La Confédération Paysanne équipée pour aider les futurs agriculteurs paysans à s'installer © Radio France - Morgane Heuclin-Reffait

Un lieu d'échanges

"Ça permet de _rencontrer des agriculteurs mais aussi des gens qui n'en sont pas et s'intéressent à l'évolution du monde agricole_, indique Danièle. On est plutôt tous d'accord, mais certains ont des expériences ou des opinions différentes". "Je ne suis pas du milieu agricole mais j'adore ce genre d'ambiance, assure Guy, venu du Maine-et-Loire. Les gens sont d'une simplicité formidable".

C'est festif et ça rassure : on n'est pas tout seuls à croire que l'agriculture paysanne peut marcher !

C'est aussi une occasion de découvrir des aspects plus folkloriques de l'agriculture paysanne. "J'ai découvert un truc incroyable ici : l'urine c'est un engrais pour le potager !", lance Guy. "On a été assez étonnés, reconnait Annick, un brin amusée. On apprend toujours quelque chose !".