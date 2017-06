Avec la Région, les viticulteurs bourguignons anticipent le gel dans les vignes

Comment mieux lutter contre le gel dans les vignes ? C'est la question que se posent les vignerons. La Région organisait une réunion ce mardi 13 juin, pour anticiper la prochaine saison.

Alors que la Côte-d'Or était à quelques exceptions près, relativement épargnée par le gel de printemps depuis 30 ans. Mais depuis deux ans il est de retour : 75% de pertes pour Aubert Lefas l'an dernier à Pommard.

Et cette année ce sont ses confrères plus à l'ouest qui ont été touchés.

La Région va financer une étude scientifique sur le gel

Cet hiver, notamment autour de Beaune on a sauvé certaines parcelles grâce à des feux de paille, des bougies. Mais face à la persistance du gel au fil des ans, la confédération des appellations et des vignerons de Bourgogne (CAVB) veut établir un véritable mode d'emploi contre le gel. Avec une étude scientifique comme l'explique le directeur de la confédération Thomas Nicolet ... "Aujourd'hui, il y a des phénomènes de gel qu'on ne comprend pas. Cette année on s'attend encore à des pertes très lourdes..."

La Région s'engage aussi à acheter le matériel nécessaire pour protéger la vigne, dès que les résultats de l'étude seront connus.

Tout est dans l'anticipation

Avec ça les viticulteurs espèrent pouvoir choisir ensuite au cas par cas le moyen le plus efficace pour lutter contre le gel : des bougies, des feux, des éoliennes ou même des arrosages légers : l’aspersion.

Un véritable travail d'anticipation qui se fait déjà contre la grêle depuis 2013 dans toute la région. Résultats : les pertes dues aux orages auraient baissé de 50% ...