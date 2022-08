Avec la sécheresse en Corrèze, un été couteux et compliqué pour les éleveurs

7 hectares pour 7 vaches et 7 veaux, ça ne suffit plus tant l'herbe est sèche, il faut du foin en complément.

"Les granges sont pleines". C'est au moins un point positif, la récolte de foins a été bonne, en tout cas la première coupe, précoce, car la seconde a été faite surtout pour ne pas laisser perdre, explique Jean-Claude Jabot, qui élève 160 vaches et veaux limousins à Condat-sur-Ganaveix, près d'Uzerche. "On a ramassé suffisamment pour passer un hiver normal, sauf qu'on redonne à peine la fauche finie !"

Voilà le hic, une sécheresse qui arrive de plus en plus tôt, obligeant l'éleveur à distribuer du foin dans les prairies trop grillées. Et s'il ne pleut pas prochainement, il devra sans doute refaire des semis dans ces parcelles à l'automne. Du travail et des investissements en plus.

Des captages d'eau pour les élevages ?

Manger c'est bien, mais une vache, ça boit aussi. Beaucoup, 80 à 100 litres par jour. Jean-Claude Jabot dit utiliser 800 mètres cubes par an pour ses bêtes. Et en ce moment, les petites sources qui leur permettent d'habitude de s'abreuver n'ont plus un débit suffisant, alors il mobilise trois tonnes à eau équipées d'un abreuvoir qu'il laisse dans les prés. De l'eau communale, de plus en plus chère, explique-t-il. "Il va falloir se poser la question de captages dédiés aux animaux d'élevage", plaide Jean-Claude Jabot.