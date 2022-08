Avec la sécheresse, le rollot manque à l'appel sur les tables d'un bar amiénois

Mais où est passé le rollot du Green Corner ? Ce fromage picard emblématique, produit dans quelques communes de la Somme et de l'Oise, ne faisait plus partie des planches proposées en accompagnement des bières et autres breuvages locaux proposés dans ce bar situé sur les quais du quartier Saint Leu à Amiens. "On a une offre à l'happy hour avec un demi rollot, une demi-baguette et un litre de bière, ce sont des produits qui partent vide" explique Léa Fortin, la co-gérante du Green Corner.

La faute à la chaleur

Mais ces derniers jours, plus de rollot. Les fournisseurs du Green Corner n'en ont plus envoyé. De quoi décontenancer un peu les clients : "On nous a dit "bah alors vous ne faites pas livrer ?" et on répondait que non il n'y a plus de production !", raconte Léa Fortin. Alors on préfère vous rassurer tout de suite, le rollot est revenu dès ce mercredi sur les planches du bar. Mais si il a manqué à l'appel, c'est à cause du manque d'herbe pour les vaches avec la sécheresse, qui par conséquent ont produit moins de lait. Mais aussi de la conservation du fromage explique Anselme Baudouin, de la GAEC La Chapelle Saint Jean à Gremevillers dans l'Oise, qui fournit le Green Corner en rollots : "C'est un fromage qui supporte très mal la chaleur et qui se conserve dans une atmosphère humide. On pallie par la technique avec des groupes froid et des humidificateurs mais là les conditions étaient très exceptionnelles et le matériel n'a pas suivi."

Anselme Baudouin, producteur de rollot Copier

Mais le rollot est revenu donc revenu au Green Corner et "sur la rentrée on aura de la bonne marchandise, on a réparé les deux-trois trucs qui ont lâché, tout va bien" explique Anselme Baudouin. Mais les prochains mois risquent d'être compliqués, avec le prix des aliments pour les animaux en hausse, et donc un fromage plus cher à produire : "il y a une baisse de 30% de la quantité (de nourriture) récoltée. Donc soit on baisse le troupeau de 30%, soit on trouve d'autres solutions. Mais le prix va forcément augmenter." Alors au Green Corner, comme ailleurs, il faudra sans doute mettre moins de fromages sur les planches.