Avec la suspension des "taxes Trump", les viticulteurs du Toulois soufflent un bon coup

C'est un véritable soulagement pour les viticulteurs du Toulois ! Depuis le vendredi 5 mars, les États-Unis ont accepté de suspendre les taxes douanières sur les vins européens. Une suspension de quatre mois, le temps de trouver un accord définitif avec l'Union européenne concernant le litige entre Boeing et Airbus qui est à l'origine de ces sanctions.

Cette taxe de 25% avait été mise en place par Donald Trump en octobre 2019. Et depuis la semaine dernière, les acheteurs américains sont de retour : "Le lendemain de la levée des sanctions, on a eu des nouvelles commandes des Etats-Unis qui sont tombées. J'ai même été obligé de refuser certaines commandes", explique Camille Migot. Ce viticulteur tient un domaine de 16 hectares à Lucey. Il vend près de 40 000 bouteilles AOC Côtes de Toul à l'année.

Une remise en cause du modèle économique

Camille Migot peut enfin souffler. Pendant les 18 derniers mois, il a vu ses exportations américaines divisées par deux. Entre temps, le viticulteur s'est adapté et s'est concentré sur les particuliers. "On a un petit domaine, et on ne veut pas être tributaire d'un client, explique-t-il. Les Etats-Unis, c'est un super marché : les vins sont bien vendus, les clients sont contents. Mais cela nous a remis les pieds sur terre. Les particuliers nous apportent une vraie sécurité."

De l'espoir pour les jours à venir

Une nouvelle bien accueillie également par Stéphane Vosgien, le président de l'organisme de défense et de gestion de l'AOC Côtes de Toul. Ce dernier salue la résilience des viticulteurs du département, qui ont fait face aux "taxes Trump" et à la crise du Covid : "C'est des métiers où l'on doit faire face aux aléas. Cela a demandé à chaque viticulteur de se remettre en cause sur sa démarche commerciale. Je pense qu'on peut voir les mois à venir avec un certain optimisme." Avec l'espoir pour eux de retrouver très prochainement leur clientèle de restaurateurs.