Avec le confinement, des maraîchers de l'Yonne ont développé de nouveaux circuits de distribution

En plus des marchés, Suzanne poursuit les livraisons de paniers de légumes lancées pendant le confinement. Et ça marche.

La fermeture de la plupart des marchés alimentaires pendant près de 2 mois, à cause de la crise sanitaire liée au Coronavirus, a fragilisé certains producteurs. Mais de nombreux agriculteurs ont pu rebondir, en développant de nouveaux circuits de distribution pour leurs légumes, leurs fromages ou leurs viandes.

On a ainsi vu fleurir, dans l'Yonne comme ailleurs, de nouveaux sites marchands ou des services de livraisons. La vente directe à la ferme s'est aussi développée.

Illustration à Fleury la Vallée, chez Didier et Aurore Boisset. Ces maraîchers ont refusé de subir le confinement. "Nous avons su rebondir intelligemment. Nous avons ouvert un petit marché sur notre exploitation, avec tous les plants, les plants aromatiques, les plants de tomate, tous les légumes. Et donc les gens venaient à la maison pour acheter. Ils ont joué le jeu et tout s’est très bien passé", explique-t-il. "En plus, nous avons fait des paniers garnis avec des points de dépôt à Auxerre. Ma femme était à Aillant Sur Tholon, et on faisait aussi des livraisons. Les gens étaient très contents".

Ce Coronavirus, malgré le malheur, a eu des effets bénéfiques. Ça a changé le commerce

Aujourd'hui, le maraîcher a retrouvé ses habitudes dans les allées des marchés du département. Mais face à la demande, il va continuer la vente directe : "j'envisage, d’ouvrir un genre de petit magasin du terroir à la maison avec tous nos produits, deux jours par semaine, le soir, parce que les gens réclament", poursuit le producteur en souriant. "Ce Coronavirus, finalement, a eu des effets bénéfiques, malgré le malheur bien sûr, mais ça a changé le commerce", assure Didier Boisset.

Didier Boisset est un habitué du marché d'Auxerre, mais il compte développer la vente à la ferme. © Radio France - Delphine Martin

Même sentiment pour Suzanne Goulet, maraîchère à Chéu près de Saint-Florentin. Sa société, "Les légumes d'Cheu nous", a développé un service de livraison de paniers de légumes qui lui a permis de tenir le coup pendant le confinement. "Quand il y a eu le confinement, on avait dit qu’on ferait de la livraison à domicile pour nos clients. Mais en fait, ça a pris beaucoup plus d’ampleur et maintenant, on livre une bonne partie du département, surtout sur Auxerre, Vermenton et autour de chez nous", explique la maraîchère.

Le succès a d'ailleurs rapidement dépassé ses prévisions et l'a obligée à renforcer son équipe : "Ce n’était pas prévu comme ça donc au début, ça a été difficile ! Quand j’ai annoncé sur ma page Facebook qu’on faisait des paniers, on a des personnes qui ont proposé de nous aider. Et on a fini par dire oui. On a pris une jeune femme qui travaille aux Festins de Bourgogne, qui est au chômage technique, et on l’a embauchée".

Les gens prennent conscience que les bons produits ça se trouve

Ce nouveau service rencontre un public large : les habitués du marché qui ne souhaitent pas sortir et croiser du monde, mais pas seulement. "Sur Auxerre, il y a beaucoup de personnes âgées mais aussi beaucoup de jeunes qui travaillent et qui profitent de ce service pour gagner du temps", ajoute la maraîchère. Avec son équipe, elle doit donc désormais mener de front les deux activités : la vente sur les marchés qui ont repris, comme celui de l'Arquebuse à Auxerre, et la livraison des paniers. "Si ça dure, c’est très bien. Les gens prennent conscience que les bons produits ça se trouve et ça n’est pas plus cher", conclut Suzanne.