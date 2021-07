Avec le retour du beau temps, les agriculteurs sarthois vont pouvoir faire leurs moissons

Après plusieurs semaines de pluies, le beau temps fait son retour en Sarthe. Les agriculteurs vont pouvoir faire leurs moissons, mais la situation reste compliquée avec une fenêtre serrée et des sols encore humides.

Le soleil est bien là en Sarthe, au grand bonheur des agriculteurs qui vont réaliser leurs moissons après plusieurs semaines de pluies. "Les cultures sont arrivées à maturité, il faut faire rentrer les machines dans les champs", annonce Dominique Rousseau, le secrétaire général de la FDSEA en Sarthe.

"Le problème, c'est que les sols sont quand même humides et ça va être difficile de travailler la nuit car les rosées vont monter assez vite", poursuit-il. "Dans certains cas, on va avoir quelques soucis pour rentrer dans les champs, mais surtout pour en sortir et sortir les cultures."

Et il faudra faire vite : pour le moment, Météo France annonce de la pluie pour ce vendredi. "Je pense qu'on va avoir une forte pression pour terminer les récoltes avant le retour de la pluie."

Des cultures entièrement détruites

Après une période de sécheresse en avril, le retour des intempéries était bienvenu, mais pas dans cette quantité. "C'est disparate sur le département, avec des températures élevées et un temps orageux, dans certains secteurs on a eu des épisodes de tempête et de grêle, avec carrément des morceaux de glace coupants", décrit l'agriculteur basé à Spay.

Le résultat est dramatique : des cultures entièrement détruites dans des vergers et vignobles du sud-est du département. "Le soucis, c'est que nous avons possibilité d'avoir des assurances récolte pour être remboursé, mais ce n'est pas obligatoire", constate le syndicaliste. "D'après ce que je sais, c'est que nous avons peu d'agriculteurs assurés donc il n'y a aucun recours, tout est perdu."