Avec les feux de champs, le drone des pompiers de la Somme sort tous les jours

Illustration - De plus en plus de services d'incendie et de secours disposent de drones en France

Certes il y en a moins que l'an dernier, où la canicule avait provoqué plus de 600 incendies de champs et de forêts dans la Somme mais les interventions des pompiers pour éteindre des feux dans des parcelles de blé restent quotidiennes.

Ces derniers jours il y en a eu à Pargny, Epénancourt dans l'est du département. Des champs ont aussi brûlé à Fouilloy ou dans le Santerre. Aucun secteur n'est épargné. Mardi c'est un hangar agricole et de la paille qui sont partis en fumées à Liéramont, près de Péronne.

Pour lutter contre les flammes, les pompiers comptent depuis six mois sur un nouvel outil. Ils travaillent avec un drone et c'est donc le premier été ou il est opérationnel. Il a déjà prouvé son utilité pour le capitaine Lilian Delmer.

Pour le chef du service doctrine et retour d'expérience du service départemental d'incendie et de secours de la Somme, le drone "apporte une nouvelle vision sur l'intervention. Ça permet également de prioriser nos actions, ne serait-ce que sur un risque de propagation d'incendie. Le drone dispose de deux caméras, une optique avec un zoom et une thermique qui nous permet de voir les points chauds et d'orienter nos actions", explique le capitaine.

Aux manettes de ce drone du SDIS de la Somme, Olivier Devin. Le télé-pilote et conseiller technique est très sollicité en cette période propice aux départs de feux de champs. "Quand on arrive sur zone, on sait exactement ce que l'on a à faire, on va imprimer une carte du secteur, on lève le drone, on fait un point de situation, on regarde où est le front de flammes, ce qui a déjà brûlé, quels sont les points importants à protéger. Ensuite on pose le drone, on met tout cela sur la carte et on transmet les informations au commandant des opérations de secours et à partir de là, on remonte le drone pour de la surveillance", explique Olivier Devin.

Olivier Devin, télé-pilote du drone des pompiers et conseiller technique au SDIS de la Somme © Radio France - François Sauvestre