Avec les forts cumuls de pluie en juin, le mildiou s'attaque aux vignes du Bordelais

Orages, ô désespoir . Alors que la fête des vins de Bordeaux vient de s'ouvrir, certains vignerons trinquent mais dans le mauvais sens du terme. Avec les intempéries du mois de juin, les vignes du bordelais sont attaquées par le mildiou, une maladie provoquée par un champignon microscopique (Plasmopara viticola) aux dégâts potentiellement ravageurs.

"Voilà, ça, c'est ce qu'on appelle du rot gris, c'est du mildiou qui se développe sur une grappe de jeunes raisins, toute cette grappe est donc condamnée", explique le vigneron bio Fabien Bouges, propriétaire du domaine du Petit Ribier aux Esseintes, dans l'Entre-deux-Mers, entre La Réole et Sauveterre-de-Guyenne.

"Ce qui pose problème cette année, ce sont les pluies orageuses constantes qui s'accompagnent de gros cumuls" poursuit le viticulteur au milieu d'une parcelle de Sauvignon blanc déjà bien attaquée. "On est à des degrés d'hydrométrie de 80% avec 25° de chaleur, donc ce sont les conditions idéales pour la maladie." Depuis le mois d'avril, Fabien Bouges en est à son 13e traitement qu'il pulvérise sur ses 34 hectares de vignes. "Du cuivre et du souffre, des produits homologués en bio car il n'y a pas de chimie de synthèse, et malgré ça, je pense qu'on a déjà 10% de pertes".

"C'est la double, voire triple peine"

A la Chambre d'agriculture de la Gironde, Joël Ortiz, conseilleur viticole, confirme "un millésime plus pluvieux que les années précédentes". "On sort d'une période de floraison, en ce moment, c'est la formation du raisin, une période qui coïncide avec une météo compliquée, un temps qui facilite les contaminations par le mildiou". Certaines propriétés afficheraient d'ores et déjà "jusqu'à 30% de pertes de récoltes".

Le mildiou, une moisissure blanchâtre qui flétrit les feuilles de vignes de Fabien Bouges aux Esseintes, dans l'Entre-deux-Mers. © Radio France - Jules Brelaz

"C'est juste le climat qui est détraqué, déclare Fabien Bouges, le jeune vigneron de 39 ans. On passe d'une année où c'est la sécheresse complète avec une vigne qui souffre du manque d'eau et des rendements qui en pâtissent. Et puis l'année d'après, c'est tout l'inverse : on a un excès d'eau au printemps qui nous met la maladie et qui va aussi nous faire perdre un peu de rendement."

Maladie de la vigne la plus redoutée des viticulteurs, le mildiou s'ajoute aux autres "plaies d'Egypte" qui frappent le vignoble bordelais. "On est dans une période où le vin se vend pas du tout et avec la crise économique , c'est la double, voire triple peine en ce moment, confie Fabien Bouges. On n'avait pas du tout besoin d'une année comme ça à Bordeaux".

Seul remède espéré pour le domaine du Petit Ribier, la diversification. Le vigneron s'est lancé dans la culture d'oliviers pour produire de l'huile mais aussi dans l'élevage de poules pondeuses. "Il ne faut pas avoir tous ses œufs dans le même panier, c'est le cas de le dire."