Avec les gros coefficients de marées, les pêcheurs à pied redoublent de vigilance dans le Calvados

Calvados, France

Un seau dans une main, un râteau dans l'autre, Geoffroy profite de son jour de repos pour découvrir la pêche à pied avec sa fille à Bernières-sur-Mer. Il a bien étudié les horaires des marées. "J'y vais pile-poil quand la mer descend et je sais que dans deux heures, elle est au bout donc au bout de deux heures, on arrête et on rentre à la maison."

Pour Alain, il faut bien regarder les horaires des marées mais aussi bien regarder ses pieds. "Il faut faire attention sur les cailloux, quand ça glisse, on peut se casser une jambe. Il faut mettre de bonnes chaussures."

La pêche à pied, un bon moyen d'occuper son petit-fils pendant les vacances pour Luc © Radio France - Marcellin Robine

Avec des bottes en caoutchouc, une épuisette et un crochet, les pêcheurs devraient se régaler cette après-midi, Météo France prévoit du beau temps sur la Normandie.