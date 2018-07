Elles sont enfin prêtes à être dégustées ! La saison des moules débute en ce moment en Loire-Atlantique et en Vendée, avec un peu de retard cette année à cause de la mauvaise météo du début du mois de juin. Une centaine d'entreprise en produisent dans notre région.

Pays de la Loire, France

Elles vont parfaitement avec les déjeuners en terrasse au bord de la mer... les moules ! Ou pour un repas facile à préparer un soir de finale ! C'est le début de la saison, avec un peu de retard cette année parce que les moules ont manqué de soleil, début juin, pour finir leur développement. Dans la baie de l'Aiguillon, la pêche n'a débuté le 1er juillet, à cause des orages...

Yannick Marionneau, producteur à Charron et vice-président du Comité Régional de Conchyliculture Copier

Un quart des surfaces mytilicoles françaises en Pays-de-la-Loire

Les moules qui une spécialité de notre région. Notamment parce que c'est chez nous, dans la baie de l'Aiguillon, que la technique de l'élevage sur bouchots, ces gros piliers en bois, a été mise au point. Actuellement, c'est comme ça que sont produites 8 moules sur 10 dans notre région, essentiellement en Vendée puisque le département rassemble 80% des entreprises qui font de la mytiliculture en Pays-de-la-Loire.

Une centaine d'entreprises et 300 emplois

En tout, elles sont une bonne centaine de La-Plaine-sur-Mer à l'Aiguillon, en passant par la baie de Bourneuf et l'estuaire du Payré. Une centaine d'entreprises pour 300 emplois directs et indirects et qui, en général, font aussi des huîtres, des palourdes et de l'élevage de bébés moules, les naissains. On parle là de plusieurs dizaines de milliards de coquillages qui devraient finir dans nos assiettes. Enfin, si tout va bien. Parce que les producteurs de notre région ont eu de très gros problèmes de mortalité ces dernières années, notamment en 2016 où ils ont perdu 70% de leur production.