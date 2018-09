Le plateau du Larzac s'illuminera de feux de détresse ce samedi soir à partir de 20h30 à Saint-Chély-d'Aubrac et Sainte-Eulalie-de-Cernon. Une action qui aura lieu dans d'autres coins de France et d'Europe pour rappeler les dégâts du loup sur les troupeaux.

Saint-Chély-d'Aubrac, France

A partir de 20h30 à Saint-Chély-d'Aubrac et Sainte-Eulalie-de-Cernon, des bûchers vont être incendiés par les éleveurs du plateau du Larzac. Les maires ruraux de l'Aveyron réunis au sein de l'Union pour la sauvegarde des activités pastorales et rurales (USAPR) mais aussi la FDSEA et les Jeunes Agriculteurs de l'Aveyron appellent à allumer des feux visibles de loin, comme des feux de détresse, pour dénoncer la présence du loup et son impact sur les troupeaux.

"Vous avez le loup et démerdez-vous!"

C'est la deuxième année qu'une telle manifestation a lieu en France et en Europe. Pour Rémi Agrinier des jeunes agriculteurs de l'Aveyron, c'est un signal d'alarme à destination du grand public.

"C'est une action symbolique on n'est pas dans la manifestation ou la confrontation. C'est plus pour montrer qui est impacté par le loup, toucher la population. Il y a de l'agriculture et de l'économie derrière, il y a des gens qui vivent de tout ce qui tourne autour de l'agriculture. Il ne faut pas penser à une seule espèce, il faut penser à toutes ces personnes. On nous a imposé le loup , on ne nous a pas demandé si on était pour ou contre ou que pouvait-on faire? On nous a dit : vous avez le loup et démerdez-vous!" Rémi Agrinier, JA 12

L'an dernier 200 bêtes ont été tuées en Aveyron (selon les syndicats agricoles) où 800 000 ovins sont élevés et les éleveurs doutent de l'efficacité des colliers ultrasons qui sont testés en ce moment dans le sud Aveyron pour éloigner le prédateur des troupeaux. Rémi Agranier explique pourquoi :