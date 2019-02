Le fromager de Villefranche-de-Rouergue, jury au Salon de l'Agriculture

Aveyron, France

Ludovic Condamines est crémier-fromager depuis neuf ans dans le centre ville de Villefranche-de-Rouergue en Aveyron. Une passion qui l'a poussé à prendre une place dans le jury du concours général agricole qui récompense les plus belles productions à l'occasion du salon international de la porte de Versailles à Paris. rebelote cette année, pour la huitième fois. Comme le veut la pratique le fromager a déposé trois souhaits, le Beaufort, l'Abondance et le Comté "fromage numéro un de sa filière" insiste le professionnel, mais il ne saura que le jour même quel fromage il doit juger. Un déplacement qu'il fait à ses frais et bénévolement le lundi 25 février.

Visite chez le fromager de Villefranche de Rouergue

"C'est le plus grand plateau fromager de France"

Le 56e Salon international de l'Ariculture ouvre ses portes du 23 février au 3 mars, porte de Versailles à Paris. 700.000 visiteurs sont attendus.