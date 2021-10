Aveyron : les agriculteurs demandent davantage de protection contre les prédateurs

Les agriculteurs aveyronnais ont interpellé la préfète sur l'incohérence de la réponse de l'Etat face aux prédateurs. Ils demandent une plus grande régulation des loups et des vautours dans le département.

Les agriculteurs aveyronnais sont en colère. Les Jeunes Agriculteurs et la Fédération Départementale des Syndicats d'Exploitants Agricoles de l'Aveyron (FDSEA) ont manifesté vendredi 15 octobre, à midi devant la préfecture, à Rodez. Ils se sont en priorité réunis pour soutenir un éleveur des Hautes Alpes condamné parce que son chien de protection des troupeaux a attaqué un randonneur le 7 octobre dernier.

Les agriculteurs aveyronnais ont déposé de la laine de brebis, symbolique de l’élevage ovin, en signe de soutien à l’éleveur avant de rencontrer la préfète. Mais avec cette mobilisation, issue d'un rassemblement national, le syndicat majoritaire en Aveyron, la FDSEA et les Jeunes Agriculteurs ont voulu rappeler à la représentante de l'Etat leur attente de réponses sur la régulation des prédateurs.

Des troupeaux de plus en plus menacés

En Aveyron, les prédateurs ce sont surtout les loups et les vautours qui s'attaquent aux troupeaux. "Zéro attaque sur les troupeaux", c'est ce qu'ils ont demandé à la préfète qui les a rencontré à l'issue de la mobilisation.

Selon la FDSEA, des agriculteurs aveyronnais souligneraient un changement de comportement du vautour dont la population sera en croissance (avec notamment des vols en rase motte).

Réunis dans des "comités vautours", les agriculteurs disent souhaiter "maîtriser et réguler les populations de l’espèce en vue de retrouver un équilibre". Pour parvenir à cet équilibre, ils demandent à pouvoir procéder à des tirs d’effarouchements et à être indemnisés lorsqu’une attaque sur animaux vivants est avérée.

Romain Déléris, président des Jeunes Agriculteurs de l’Aveyron, raconte ce qu'ils ont obtenu de leur rencontre avec la préfète. "Sur les tirs d'effarouchement qu'on demande depuis deux ans maintenant, on voit qu'il y a des avancées mais on n'y est pas encore donc on va continuer à maintenir la pression syndicale sur ce sujet parc cotre pour nos autre sujets qui sont la régulation et l'indemnisation en cas d'attaques, il n'y a pas eut d'avancées" regrette-t-il.

Le secteur historique d'attaques du vautour, c'est dans le sud est du département aveyronnais mais le vautour colonise de nouveaux territoires notamment l'Aubrac, la Lozère et le Cantal. Les agriculteurs espèrent des tirs d'effarouchement possibles à l'été prochain.