Aveyron : les agriculteurs dénoncent trop de contrôles et montent un mur devant la DDT

Plusieurs dizaines d’agriculteurs de la FDSEA et des JA ont mené une action coup de poing hier à Rodez. Ils ont monté un mur devant les locaux de la direction des territoires pour dénoncer la multiplication des contrôles.

L'action des agriculteurs a débuté en début de soirée et s'est terminée la nuit tombée.

Rodez, France

Ils se disent face à un mur et en ont construit un devant la Direction départementale des territoires à Rodez dans la zone industrielle de Bourran. Une action des jeunes agriculteurs de l'Aveyron et la FDSEA ce mercredi soir pour dénoncer des contrôles européens sur la PAC deux fois plus importants que la moyenne nationale.

12 % des exploitations contrôlées dans le département de l'Aveyron contre 5 % pour la moyenne nationale alors que certains agriculteurs attendent toujours des paiements pour les calamités sécheresse depuis plus d'un an. Les agriculteurs ont aussi fait voler des papiers avec leur "pailleuse" manière de dire qu'ils se sentent submergés par les tâches administratives.