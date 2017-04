Avignon : un distributeur automatique... de fruits et légumes !

Douze producteurs vauclusiens unissent leurs forces et lancent à Agroparc, à Avignon, le premier distributeur automatique de fruits et légumes du département.

La crise ? Quelle crise ? On parle souvent de la situation économique difficile, voire insupportable des agriculteurs. Mardi a été inauguré à Avignon, un dispositif qui ne résoudra pas tous les problèmes du monde rural, mais qui représente quand même le début d'une solution. 12 producteurs vauclusiens. De fruits, de légumes et même de charcuterie. Regroupés dans une association : "En direct de nos fermes". Et qui lancent, pour la première fois dans le département, un distributeur automatique de leurs produits. Il est situé près du parking de la salle polyvalente de Montfavet.

Le dispositif ? 70 casiers, certains réfrigérés, d'autre non. À l'intérieur, divers paniers de légumes, de 3 à 15 euros. Les clients viennent, choisissent ce qu'ils veulent acheter, paient avec leurs cartes bancaires, les casiers s'ouvrent et ils repartent avec leurs produits locaux.

Tout le monde est content : les producteurs ont une nouveau moyen d'écouler localement leurs marchandises. Et les clients ont un accès facile à des produits de qualité. Avec une large plage horaire d'ouverture : le distributeur est ouvert 7 jours sur 7, de 6h à 22h, la nuit un rideau métallique ferme l'accès.

La première cliente ! -

Si ce premier distributeur fonctionne bien, deux autres pourraient être lancés dans les deux prochaines années à Avignon. Ça pourrait être au parking des Italiens ou de l'Île Piot, peut-être aussi à la gare TGV, plusieurs pistes sont étudiées. Ces distributeurs ont un certain coût : 50.000 euros pour celui d'Agroparc, financé à 40% par l'Union Européenne.