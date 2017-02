Avis de flambée des prix sur les légumes !

A cause du froid les récoltes ont été mauvaises en Italie et surtout en Espagne,principal pays fournisseur de fruits et légumes de l'Union Européenne, où la production et les exportations ont chuté de 30% en décembre! Conséquence: des prix en hausse ces dernières semaines sur les étals stéphanois.

Approchez approchez, il sont beaux mes légumes.... oui mais cette année ils sont particulièrement chers !! En raison de conditions climatiques défavorables cet hiver, la production de l'Italie et de l'Espagne ont chuté: moins 30% en Espagne, principale pourvoyeuse en fruits et légumes de l'Union européenne. Le prix moyen du kilo de courgettes a ainsi quadruplé en France à la mi janvier ! La dure loi de l'offre et de la demande...

Jusqu'à 6 euros le kilo d'aubergines ou de courgettes !

Une inflation qui n'a pas épargné les primeurs stéphanois.... Alexandre qui travaille au "Citronnier" rue Charles de Gaulle confirme que la hausse des cours a été significative: "ça a beaucoup augmenté en janvier ! Il a gelé partout, du coup les grossistes ont augmenté leurs prix. On a vendu jusqu'à 6euros le kilo l'aubergine et la courgette ! Ce n'était pas arrivé depuis 2012". Des tarifs qui ont refroidi les consommateurs si l'on en croit Fatima, vendeuse dans un magasin voisin : " Cette année c'est dur pour tout le monde ! D'habitude à cette heure -ci on a une file de clients qui remonte jusqu'à l'entrée, là il n'y a pas un chat, personne ! C'est à cause du climat, il a fait froid partout et il a neigé jusqu'en Espagne, tous les légumes sont plus chers ! "

La solution : privilégier les légumes de saison

Les produits qui ont le plus augmenté sont en effet ceux d'importation: courgettes, tomates, aubergines, poivrons. Venus de pays plus chauds et cultivés sous serre, ils ne correspondent pas à la saisonnalité naturelle, qui en ce mois de février concerne plutôt les racinaires ou les légumes à fibres: choux, poireaux, navets carottes, céleris. Pour éviter de payer trop cher, l'idéal est encore de consommer local et de saison. Une démarche qui n'a que des avantages pour Vincent Paret, Directeur de" l'Oasis Jardin de Cocagne", une association d'insertion par le maraîchage biologique implanté à Saint-Just Saint-Rambert: " Il faut retrouver le sens du goût, de l’authenticité et des saisons! En ce moment on peut faire des tartes aux poireaux, des panais, des gratins de choux... il y a un très grand choix de produits disponibles et qui ont une vraie spécificité régionale comme les poireaux du Rhône. Tournons nous donc vers ces légumes qui sont disponibles, pleins de saveur et bon pour la santé !".

Mais si vous ne pouvez définitivement pas vous passer de courgettes ou d'aubergines hors-saison, sachez qu'avec la remontée de la production espagnole, les prix sont en train de baisser et devraient reprendre progressivement leur cours habituel dans quelques semaines..