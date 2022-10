Azy : il est le seul nuciculteur professionnel berrichon

L'agriculteur berrichon espère récolter environ douze tonnes de noix cette année. Elles seront lavées, séchées puis vendues ou transformées pour le marché local. Jean-Luc Gitton parvient à tout écouler en circuit court. Un marché de niche qui pourrait accueillir plus de producteurs, estime le nuciculteur qui se sent un peu seul en Berry. Avec environ 38.000 tonnes chaque année, la France est le premier producteur de noix en Europe, grâce au Périgord et au département de l'Isère notamment.

La récolte de noix est plutôt bonne cette année en Berry © Radio France - Michel Benoit

2022 sera une bonne année, malgré la sécheresse : " J'étais assez inquiet suite au manque d'eau global mais les noix en ont quand même eu assez pour grossir. Le calibre est plutôt bon et le tonnage satisfaisant " se réjouit Jean-Luc Gitton.

Chaque arbre est secoué quelques secondes pour faire tomber les noix © Radio France - Michel Benoit

La production est entièrement mécanisée. Chaque arbre est secoué grâce à une pince qui enserre le tronc, la vibreuse : " On procède arbre par arbre, et c'est un peu long " explique Jean-Luc Gitton. " Mais quelques secondes suffisent pour chaque arbre. " Les noix sont ensuite ramassées avec une machine. Il faut éviter qu'elles restent trop longtemps au sol.

On protège le tracteur comme on peut : un vieux matelas et une vieille couette ! © Radio France - Michel Benoit

La récolte peut atteindre jusqu'à 15 à 20 kilos par arbre : " Je commercialise une partie en noix coque, surtout au début de la saison. Les gens sont impatients de manger des noix. Evidemment une bonne partie est décortiquée. A la fois pour les particuliers mais aussi pour les professionnels, comme les boulangers, les restaurateurs, les pâtissiers. Je presse de l'huile aussi. Elle est excellente pour la santé. Et puis comme je suis cuisinier et assez gourmand, je fabrique des gâteaux aux noix." Et Jean-Luc Gitton se chauffe en brûlant les coques. Rien ne se perd !

Les noyers de Jean-Luc Gitton, près de Dun sur Auron © Radio France - Michel Benoit

Le marché pourrait accueillir de nouveaux producteurs d'autant que le terroir berrichon et ses terres calcaires notamment est favorable aux noyers : " Bizarrement, à l'inverse du Périgord, ou de l'Isère, où il s'est construit des filières autour de la noix, ce n'est pas une production qui s'est développée en Berry alors qu'on trouve des noyers partout chez nous, au bord des routes et des chemins. C'est un arbre qui aime les terres calcaires et on pourrait donc en développer la production ici. En ce qui me concerne, je mets juste de la bouillie bordelaise au printemps. Je n'ai pas de souci d'insectes parasites, à l'inverse d'autres régions. Peut-être justement parce que les arbres ne sont pas concentrés en Berry. Ceci étant, il y aurait vraiment de la place pour d'autres producteurs en circuit court en Berry. Le marché existe." Une culture à long terme cependant. Comptez dix ans avant qu'un noyer ne commence à vraiment donner...