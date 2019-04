Bactérie Escherichia coli : rappel de fromages de chèvres produits et commercialisés dans l'Indre

Châteauroux, France

L'alerte a été donnée par le ministère de l'agriculture, relayée par la préfecture de l'Indre : dans le cadre d'un auto-contrôle d'une entreprise du département, la présence de la bactérie Escherichia coli (STEC O157 H7) été décelée dans des fromages fermiers de chèvre au lait cru. Ces fromages, vendus en vrac ont été commercialisés sous la marque "Earl Le Moulin de la Fosse", entreprise de Moulin-sur-Cephon, commune située entre Châteauroux et Valencay.

Retirés de la vente, la préfecture de l'Indre précise que "ces fromages ont été commercialisés directement auprès des consommateurs dans le département de l'Indre sur les marchés de Châteauroux (les mercredis, jeudis, vendredis et samedis) et de Saint-Août (les mardis).

Les Escherichia coli peuvent entraîner dans la semaine qui suit la consommation, des gastro-entérites éventuellement hémorragiques, accompagnées ou non de fièvre, et pouvant être suivies de complications rénales sévères chez les jeunes enfants (syndrome hémolytique et urémique).

Un numéro de téléphone pour informer les consommateurs

Les personnes qui auraient consommé les produits mentionnés ci-dessus et qui présenteraient ce type de symptômes sont invitées à consulter sans délai un médecin en lui signalant cette consommation et la nature du germe contaminant.

En l'absence de symptôme dans les 10 jours après la consommation des produits concernés, il est inutile de s'inquiéter et de consulter un médecin. L’établissement qui a commercialisé ces fromages se tient à la disposition des consommateurs pour répondre à leurs questions au numéro de téléphone : 02 54.35.61.97.

La préfecture rappelle enfin que " par précaution le lait cru et les fromages à base de lait cru ne doivent pas être consommés par les jeunes enfants ; il faut préférer les fromages à pâte pressée cuite (type Emmental,Comté, etc.), les fromages fondus à tartiner et les fromages au lait pasteurisé. La même recommandation vaut pour les femmes enceintes et les personnes immunodéprimées."