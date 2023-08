Baie d'Authie : attention aux coquillages, leur pêche est interdite à cause de la présence d'une bactérie

Les préfets de la Somme et du Pas-de-Calais prennent un arrêté pour interdire la pêche à pied amateure et professionnelle de coquillages dans la Baie d'Authie. En cause, la présence d'une bactérie, l'Escherichia coli, au dessus des seuils, et ce depuis le 2 août.

La Baie d'Authie est située à cheval entre les départements du Pas-de-Calais (62) et de la Somme (80). (Image d'illustration) © Radio France - Matthieu Darriet Gare aux coquillages de la Baie d'Authie. Ils sont interdits à la pêche, amateure et professionnelle, par un arrêté commun pris par les préfets de la Somme et du Pas-de-Calais. Des relevés de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (Ifremer) ont montré une concentration supérieur au seuil autorisé de la bactérie Escherichia coli dans ces coquillages. Dans la Somme, cela concerne la commune de Fort-Mahon. ⓘ Publicité L'interdiction remonte aux coquillages pêchés à partir du 2 août, et concerne également leur commercialisation. Tout produit qui contient de ces coquillages doit être retiré du marché à la charge du professionnel, et détruit. Le professionnel doit également prévenir immédiatement la préfecture de son département. L'eau de mer pompée dans la zone est également considérée comme contaminée, et ses prélèvements sont interdits. Un risque pour la santé humaine "En cas d'ingestion, cette bactérie est susceptible d'entraîner un risque pour la santé humaine" précise la préfecture de la Somme. Sur son site , l'Anses précise que certaines formes de ces bactéries "sont responsables de troubles variés, (..) allant jusqu'à des diarrhées hémorragiques pouvant évoluer vers des atteintes rénales sévères telles que le syndrome hémolytique et urémique (SHU)", une pathologie qui peut provoquer de graves atteintes rénales et cérébrales. À lire aussi Baie d'Authie : la pêche aux coquillages interdite à cause de la présence d'une bactérie