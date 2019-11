Baie du Mont-Saint-Michel : déjà le rush pour les ostréiculteurs avant Noël

Saint-Méloir-des-Ondes, France

C'est une période cruciale pour les ostréiculteurs de la baie du Mont-Saint-Michel. A quelques semaines de Noël les producteurs et éleveurs d'huîtres s'affairent et les bourriches s'accumulent. "L'objectif est de préparer en amont le stockage des bourriches d'huîtres" explique Julien Touillet, chef de production de la société Bretagne Huîtres Productions à Saint-Meloir-des-Ondes (Ille-et-Vilaine). "On va se retrouver avec des quantités énormes sur une semaine, donc on fait de l'avance sur nos arrivages d'Irlande, et sur notre production d'huître bretonne de nos parcs du Vivier-sur-Mer" souligne-t-il.

Les salariés commencent déjà à stocker quelques bourriches © Radio France - Maxime Bossonney

En effet Bretagne Huître Productions importe d'Irlande, mais l'entreprise est surtout spécialisée dans l'huître cancalaise, qu'elle produit elle-même. "Une huître moins charnue, plus iodée, très appréciée par les Français en période de fêtes" nous confie Julien Touillet. L'entreprise ostréicole produit chaque année près de 200 tonnes d'huîtres, "une petite quantité au profit de la qualité" selon lui.

Pour l'instant l'entreprise tourne avec la dizaine de salariés permanents, mais d'ici quelques semaines, près de 40 personnes vont travailler sur le site et en mer. "C'est une période cruciale, c'est plus de la moitié de notre chiffre d'affaire, si on loupe Noël on met la clef sous la porte" dit Julien Touillet.

C'est dans ces bassins que les huîtres sont plongées et nettoyées © Radio France - Maxime Bossonney

Un manque cruel de bras pour la période des fêtes

Le gros problème pour les ostréiculteurs, c'est le manque de main d'oeuvre. Un problème de recrutement qui persiste depuis plusieurs années à l'approche des fêtes de fin d'année. "C'est très compliqué, on essaye de faire appel à des intérimaires mais ils ne connaissent pas le milieu et nous n'avons pas le temps de les former" explique Julien Touillet, "ce n'est pas facile aussi de remplir des bourriches pendant 15 jours dans le froid". Un phénomène qui ne touche pas que les ostréiculteurs bretons, mais bien tout le secteur.

Les entreprises ostréicoles manquent de bras pour les fêtes © Radio France - Maxime Bossonney

Julien Touillet reste tout de même confiant, il serait impensable d'imaginer des tables de Noël sans huîtres de Cancale : "Nous ne sommes pas les plus gros producteurs du monde, mais nous sommes les meilleurs !" estime fièrement Julien Touillet.

Le reportage dans une entreprise ostréicole de Saint-Méloir-des-Ondes :