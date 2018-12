Baisse des ventes d'huîtres de l'étang de Thau en raison du mouvement des gilets jaunes

Loupian, France

Le dernier weekend avant Noël sera crucial pour les ostréiculteurs de l'étang de Thau. "Cette période, c'est un peu nos vendanges à nous" explique Emmanuel Fournier. Il fait partie du GAEC le Rocher qui produit "La Belle Occitane". 40% de ses huîtres sont vendues à cette époque. Mais encore faut il qu'elles arrivent jusqu'aux étals...

Les huîtres n'arrivent pas jusqu'aux point de vente

Après avoir perdu près de 4.000 tonnes de coquillages suite à l'épisode de malaïgue, après avoir dû faire face à une interdiction de vendre pendant quatre semaines le mois dernier à cause d'une contamination microbienne, les conchyliculteurs de Thau se retrouvent gravement pénalisés par le mouvement des gilets jaunes. "On travaille essentiellement avec les grandes surfaces (80% des ventes, ndlr) mais depuis le début du mouvement des gilets jaunes, on ne peut plus les livrer. On peut rien faire, on est bloqués. Cette année, ça va être compliqué" explique Emmanuel Fournier, également co-président du syndicat conchylicole de Loupian.

Pas contre les gilets mais...

Pour autant, il ne va pas jusqu'à descendre en flèche les gilets jaunes, bien au contraire : "On n'est pas contre, les taxes, les impôts et tout ça, on est tout a fait d'accord. Le problème c'est qu'ils impactent les petites entreprises comme les nôtres." Après les fêtes, les producteurs d'huîtres ont besoin de trésorerie pour réensemencer toutes leurs concessions "et cette trésorerie, on la fait pendant les fêtes de fin d'année. Si on vend pas pendant les fêtes, on peut pas réensemencer."

Le chiffre d'affaire en baisse de 40%

Emmanuel Fournier a fait ses comptes : déjà 35.000 euros de pertes sur son chiffre d'affaire et malgré les incertitudes qui planent sur les jours à venir, il y a une chose dont il ne doute pas, c'est la qualité de ses huîtres. "Il faut qu'elles arrivent sur les tables, ça va être le plus dur mais une fois qu'elles y seront, le consommateur va se régaler."