Baisses des prix du lait : les éleveurs demandent soutien et transparence des coopératives et industriels

Considérés comme des héros pendant le confinement, les agriculteurs s'inquiètent des baisses de prix annoncées. Les 18.000 éleveurs laitiers de Bretagne serrent les dents.

Ils avaient de bonnes perspectives cette année mais le confinement a déréglé les marchés. Avec la fermeture des frontières, les entreprises ont recentré leur production sur leurs marchés intérieurs. Certes les volumes ont été maîtrisés en avril pour éviter l’engorgement. Tout a été collecté, transformé, réorienté sur le marché intérieur via la grande distribution.

Mais le cours des poudres s’est effondré et celui du lait a perdu 10 à 15 centimes pour mille litres depuis le début de la crise sanitaire. "Toutes les frontières se sont fermées donc les marchés se sont effondrés. Il y a eu une réorientation des marchés et des entreprises vers la production locale. Mais il y a une répercussion dans le prix car la partie exportation est importante dans sa composition", constate Frank Guéhennec, éleveur laitier à Camors et président de la FDSEA du Morbihan. L'inquiétude se porte surtout sur le second semestre.

Soutien et transparence

Les éleveurs demandent le soutien et la transparence des industriels et des coopératives : "On demande la transparence par rapport à ce qui a pu se passer pendant le Covid et la valorisation qu'il y a eu sur le marché intérieur. On souhaite que les coopératives et les privés intègrent la notion de coût de production dans leur calcul. Il nous faut une réelle transparence sur cette question. Certains industriels et les coopératives ont peut-être souffert pendant la crise mais nous, nous avons besoin d'équilibrer nos comptes." Ils ont saisi le médiateur social agricole.

Les cours ont plongé : la tonne est passée de 320 euros en 2019 à 330, voire 335 début 2020. Pour juin, c'est calé à 310-320 euros. "Aujourd'hui le prix du lait du mois de juin est calé pour toutes les entreprises. On va commencer à négocier début juillet. On nous annonce une baisse mais les marchés se redressent. Il doit y avoir une juste redistribution de la valeur."

Frank Guéhennec appelle à consommer français et à "manger local".