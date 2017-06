Banne : Olivier Belval rachète des essaims grâce à un bel élan de solidarité

Olivier Belval, apiculteur bio près de Banne dans le Sud Ardèche, a perdu plus de 75 % de ses abeilles cet hiver. Le mois dernier, il lançait un financement participatif sur internet pour l'aider. Il a ainsi pu récolter près de 20.000 euros et racheter 260 essaims pour relancer son activité.

En mai dernier, Olivier Belval lançait un appel au secours sur internet et France Bleu Drôme Ardèche. Cet apiculteur bio professionnel du Sud Ardèche est installé en GAEC avec un collègue sur la commune de Banne. Ils avaient perdu plus de 75% de leurs abeilles, soit près de 12 millions d'abeilles.

12 millions d'abeilles mortes, 310 ruches

Olivier Belval, apiculteur à Banne en Ardèche, a perdu plus de 75% de ses abeilles. © Radio France - Mélanie Tournadre

Nous avions rencontré Olivier Belval, en mai dernier, devant sa miellerie à Banne. Il ne cachait pas son inquiétude. L'ancien président de l'union nationale de l'apiculture était profondément touché par cette hécatombe. Sur leurs 480 ruches, principalement installées l'hiver dans les Cévennes ardéchoises, 310 étaient mortes. Leur activité était donc totalement remise en cause.

"C'est une catastrophe sans précédent pour notre exploitation. C'est 80.000 euros perdus en cheptel. Mon père, apiculteur bio pendant trente ans, n'a jamais vu ça."

Un formidable élan de solidarité

L'apiculteur bio avait alors lancer une souscription sur la plateforme de financement participatif Multiplee pour pouvoir redémarrer son activité. Et cette initiative a très bien fonctionné puisqu'il y a recueilli près de 20.000 euros sur les 25.000 espérés.

Plateforme de financement participatif Multiplee. - Multiplee

Plus de 230 donateurs ont entendu l'appel à l'aide d'Olivier Belval : "Je remercie vraiment tous ceux qui nous ont aidé, il y a des amis et des proches mais aussi de nombreux inconnus qui nous soutenu, c'est formidable" explique l'apiculteur. "Certains donc ont été faits depuis la Suisse et l'Allemagne par des clients qui viennent l'été sur le marché'".

"Cette aide venait vraiment du cour et quand on est au fond du trou ces dons et ces gentils messages font tellement de bien !"

Très touché par ce grand élan de solidarité, Olivier Belval fait part de sa joie : "On a senti un engouement du public pour cette vraie cause qui est la survie des abeilles et ils croyaient en notre capacité à nous relever" explique Olivier Belval.

Olivier Belval, très touché par cet élan de solidarité. Copier

260 essaims rachetés, l’activité sauvée

Grâce à ces nombreux dons et à de l'argent personnel, Olivier Belval a pu racheter, avec son collègue, 260 essaims d'abeilles biologiques. Ils sont allés en chercher 210 en Italie et 50 en Espagne. "Voir butiner à nouveau les abeilles, les entendre bourdonner dans les ruches à nouveau, ça nous fait vraiment chaud au cœur".

"On a une exploitation normale qui tourne à nouveau , ça a redonné espoir aux banques et on va pouvoir faire appel aux crédits pour financer le remontage total de notre entreprise"

Olivier Belval, très heureux de pouvoir sauver sa ferme apicole. Copier

Olivier Belval vient de recevoir le rapport des services vétérinaires de l'Ardèche qui ont enquêté sur cette mortalité de ses abeilles.

"La mortalité de nos abeilles est liée d'après ce rapport à une conjonction négative d’éléments naturels : la très forte sécheresse en automne, ajoutée à une pression forte du parasite varroa, destructeur d'abeilles" explique Olivier Belval.