Barentin : la poule de Pavilly a désormais son conservatoire

Un poulailler a pris place dans le grand enclos du parc de l'internat Louis Pergaud , à Barentin (Seine-Maritime) où vivent déjà quatre chevreaux et deux poules de race commune. Depuis le 12 avril dernier, quatre nouveaux pensionnaires sont arrivés : un coq et trois poules de Pavilly.

Il s'agit de faire de ce lieu un "mini-conservatoire" de la poule de Pavilly, une race patrimoniale importée "par les Vikings" rappelle Eddy Lefaux, élu au patrimoine à Pavilly et lui-même grand défenseur de cette poule. C'est lui qui a proposé à l'établissement d'installer ce conservatoire qui est donc un lieu de préservation et de reproduction pour les poules.

"Ce n'est pas une race rentable. La poule de Pavilly, avec son plumage noir aux reflets verts et sa crête rouge, est plus petite que d'autres poules et pond peut-être moins d'œufs que d'autres races. Elle n'est donc pas choisie par les éleveurs professionnels" explique Eddy Lefaux. Aujourd'hui, la poule de Pavilly est menacée d'extinction et c'est dommage pour ce défenseur du "patrimoine vivant" qui cherche donc à la maintenir cette poule normande emblématique de notre territoire.

Les enfants de l'internat s'occupent des poules © Radio France - Bénédicte Robin

Faire naître des poules et les envoyer un peu partout

L'ambition de ce conservatoire est double. A la fois, il s'agit de préserver la poule de Pavilly et en même temps c'est un projet pédagogique pour l'établissement. "Nous avons déjà un potager, nous avions les chevreaux, ce projet s'inscrit pleinement dans notre pédagogie" se réjouit Philippe Révérand, le directeur de l'internat (ERPD Louis Pergaud).

Car ce sont les élèves qui s'occupent des poules. "L'enclos est ouvert et libre d'accès. Ce sont les élèves qui viennent récupérer les œufs, note le jour de ponte, les mette à l'abri" et lorsqu'il y a des commandes ce sont encore eux qui s'occupent de l'envoi aidés par deux assistants d'éducation.

La poule de Pavilly pond des œufs blancs © Radio France - Bénédicte Robin

L'établissement a déjà eu une première commande de 24 œufs pour un éleveur du département de l'Aisne et a déjà une prochaine demande pour 12 œufs à un particulier de Pavilly. Ce sont des éleveurs amateurs qui sont visés car l'idée n'est pas de développer une filière commerciale mais simplement de faire en sorte que cette poule vive et ne s'éteigne pas.

A ce jour, l'établissement n'a pas de couveuse et ne peut donc pas faire éclore ses œufs. Ce n'est pas l'idée pour le moment mais peut-être un jour, sourit le directeur.

Si vous souhaitez commander des oeufs : vous pouvez contacter l'établissement via sa page facebook ici .

