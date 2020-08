Bas-Rhin : l'atelier de jus de pomme de Rossfeld rouvre ses portes

Avec le début de la saison des pommes, la Société des arboriculteurs de Benfeld a rouvert son atelier de jus de pomme à Rossfeld (Bas-Rhin). Les clients peuvent venir faire leur jus sur place, avec les pommes de leur verger. Une manière de produire et consommer localement.

La saison des pommes a commencé ! A Rossfeld (Bas-Rhin), l’atelier de jus de pomme a rouvert début août et accueille beaucoup de clients. Pour faire son jus, il suffit d’amener ses pommes – au minimum 50 kilos – et de les faire presser dans l’atelier pour obtenir son jus.

Géré par la Société des arboriculteurs de Benfeld, cet atelier est ouvert plusieurs jours par semaine. Alexis Fritsch, restaurateur à Kogenheim, est venu avec deux tonnes de pommes de son verger. "J’en ai profité pour amener mes enfants ; comme c’est souvent assez fatiguant pour eux de ramasser les pommes, là ils voient comment ça marche, c’est sympa !" Il vendra ensuite son jus dans son restaurant.

Une production locale

Depuis les vergers jusqu’à la mise en bouteille, la production est locale de bout en bout. "Le jus se fait rapidement, explique Roger Mack, président de la Société des arboriculteurs de Benfeld, en une heure, on presse une tonne de pommes."

Roger Mack est le président de la Société des arboriculteurs de Benfeld. © Radio France - Marie Martirossian

A la fin du parcours, le jus est versé dans des bouteilles de Crémant, qui ont été désinfectées et lavées. Mais ce système ne satisfait pas entièrement l’association, notamment sur le plan écologique : "On donne les bouteilles à une usine pour le lavage ; avant, cette usine était à Colmar, mais maintenant elle est située à Dijon, explique Roger Mack, donc nos bouteilles vont là-bas en semi-remorque pour le lavage, et reviennent ensuite… Je trouve que c’est du gâchis !"

L’atelier sera ouvert jusqu’à la fin de la saison des pommes, c’est-à-dire d’ici début octobre.