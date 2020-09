Bas-Rhin : la présence du loup confirmée dans la forêt de Grendelbruch

La présence du loup à nouveau détectée dans le Bas-Rhin. Un piège photo placé dans le secteur de Grendelbruch par l'Office français pour la biodiversité a pu le confirmer, selon un communiqué de la préfecture du Bas-Rhin ce samedi 12 septembre. Ce piège avait été installé après des attaques de troupeaux dans ce secteur.

Entre début juillet et début septembre, huit attaques ont été recensées près de Grendelbruch. 14 moutons et chèvres ont été tués. Ils appartenaient à deux éleveurs professionnels et deux éleveurs amateurs. "Les expertises menées par la direction départementale des territoires du Bas-Rhin ont toutes conclu que la responsabilité du loup ne pouvait pas être écartée", précise la préfecture. Les éleveurs vont être indemnisés pour la perte de leurs animaux.

La présence du loup avait déjà été repérée dans le massif du Champ du Feu au printemps. Si vous observez un loup ou des indices de sa présence, vous pouvez contacter l'Office français de la biodiversité du Bas-Rhin au 03.88.70.48.59.