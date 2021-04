Bas-Rhin: les champs de fleurs en libre-cueillette ouverts pendant le confinement

Le champ de François Schotter, agriculteur-exploitant à Stutzheim-Offenheim dans le Kochersberg, à quelques kilomètres à l'ouest de Strasbourg, est l'une de ses huit parcelles où l'on peut venir couper ses fleurs. On y trouve actuellement des tulipes à cinquante centimes pièce et des narcisses à trente centimes. Contrairement au confinement du printemps 2020, la cueillette est cette fois autorisée, au grand soulagement de l'agriculteur: "L'an dernier, par méconnaissance du virus, on a du fermer. Ça a été une année 2020 très compliquée pour nous, avec ensuite une grosse sécheresse l'été, donc en 2021 on est très contents de pouvoir rester ouverts et la production est au rendez-vous".

des fleurs, des fruits, des légumes

Pour l'instant ce sont les tulipes et les narcisses, mais d'ici à l'été les dahlias, glaïeuls et tournesols pointeront le bout de leurs pétales. Il sera aussi possible, quand ils auront poussé, de venir s'approvisionner en fruits et légumes. Le principe est simple: de petits couteaux sont à disposition à l'entrée des parcelles où se trouve une caisse sécurisée pour le paiement qui peut également se faire sur les applications mobiles.