Bassin d'Arcachon : comme les estivants, les huîtres souffrent de la météo pourrie

Privées de soleil et de chaleur, les huîtres ont du mal à grandir. C'est un casse-tête pour les ostréiculteurs qui risquent de manquer de stocks de n°3 pour les fêtes de fin d'année.

Il n'y a pas que les touristes qui manquent de soleil et de chaleur sur le Bassin d'Arcachon. Les ostréiculteurs constatent que leurs huîtres ont du mal à grandir cette année en raison d'une météo plus que maussade. La croissance des coquillages est faible et les professionnels risquent de manquer de numéro 3 à Noël, la taille standard des huîtres, celle qui se vend le mieux.

Les amateurs de petites huîtres vont être servis mais pour ceux qui cherchent une huître pleine et charnue il n'y en aura peut-être pas pour tout le monde. Olivier Laban, producteur sur le port de Meyran, pointe le ciel et les caprices de la météo.

L'huître se nourrie de phytoplancton qui voit le jour grâce à la photosynthèse. C'est un équilibre fragile. Il faut de l'eau douce mais pas trop et du soleil. C'est dame nature qui décide !

Les ostréiculteurs croisent donc les doigts pour un automne plus clément qui favoriserait enfin la croissance des mollusques. Une bonne nouvelle en revanche : les huîtres ont largement pondues cet été. Elles ont libérées des millions de larves dans le Bassin d'Arcachon.