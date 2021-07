Bassin d'Arcachon : des concessions ostréicoles gratuites pour réduire les friches

L'Etat et le Comité régional de la conchyliculture du Bassin d'Arcachon ont décidé d'expérimenter une nouvelle règle sur le Grand Banc. Désormais les parcs non exploités depuis plus de trois ans seront confiés gratuitement à des ostréiculteurs qui s'engagent à les nettoyer.