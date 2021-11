Bassin d'Arcachon : l'Etat s'engage à nettoyer les friches ostréicoles

L'Etat s'est engagé auprès du SIBA et du Parc naturel marin du Bassin d'Arcachon pour nettoyer 1.000 hectares de friches ostréicoles, des parcs à huîtres laissés à l'abandon et dont les coquillages prolifèrent à l'état sauvage. Ces friches sont une menace pour l'écosystème.

Objectif : nettoyer une centaine d'hectares par an sur 10 ans. Coût du chantier : 10 millions d'euros financés par l'Office français de la biodiversité et mis en oeuvre par le Syndicat intercommunale du Bassin d'Arcachon (SIBA) et le Parc naturel marin.

Début janvier 2022 un bateau armé d'une grue acheminera sur place des engins de chantier qui interviendront à marée basse pour enlever les ferrailles et broyer les rochers d'huîtres qui se sont constitués au fil du temps.

Car ces friches embêtent tout le monde : les ostréiculteurs d'abord, leurs huîtres poussent moins bien quand elles sont en concurrence alimentaire avec les huîtres sauvages. La faune et la flore sont également perturbées, sans parler des plaisanciers qui doivent contourner ces rochers de coquillages.

Par ailleurs l'Etat a annoncé une nouvelle règle : les parcs non exploités depuis plus de trois ans seront confiés gratuitement aux ostréiculteurs qui s'engageront à les nettoyer.

Des concessions gratuites en l'échange du nettoyage - Thierry Lafon, président du comité régional de la conchyliculture Copier

Le problème remonte aux années 70 avec l'introduction de l'huître gigas, venu du Japon. A l'époque le maire de Gujan-Mestras avait prédit que si cette huître se plaisait dans le Bassin d'Arcachon il y en aurait un jour jusqu'en haut du clocher de sa commune.