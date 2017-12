Arcachon, France

Il est l'heure de remplir les bourriches et de charger les camions. Après plusieurs semaines d'intense activité les ostréiculteurs d'Arcachon et du Cap Ferret sont dans la dernière ligne droite. L'enjeu est de taille : pour la plupart des producteurs, les ventes de Noël et du jour de l'An représentent entre 40 et 60 % du chiffre d'affaire annuel.

Sur les ports il a fallu embaucher des intérimaires et faire appel aux anciens pour respecter les carnets de commandes. "Moi je vais vendre environ 100 tonnes d'huîtres pour Noël" explique Laurent Bidart, l'un des plus gros producteur basé sur le port de Meyran à Gujan-Mestras. "J'ai 25 personnes qui travaillent chez moi sur cette période."

Supermarchés ou vente directe

Les plus gros producteurs travaillent avec la grande distribution mais ils sont encore très nombreux à écouler leur stock sur les marchés. C'est le cas de Marine Molen, qui élève des huîtres naturelles (issues du captage sur le Bassin). Sur le port de La Teste la jeune ostréicultrice prépare les bourriches qu'elle vendra à Toulouse ce weekend.

C'est une période courte et très intense où tout se joue. — Marine Molen

Question qualité les consommateurs seront servis cette année. Les producteurs décrivent une "cuvée 2017" charnue et bien iodée. Seul regret : le manque de grande taille. Le développement a été tardif et les huîtres sont plus petites que d'habitude.