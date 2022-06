Bassin d'Arcachon : le très lourd chantier de réhabilitation des friches ostréicoles

C'est une grande opération de nettoyage qui est menée à chaque marée basse sur le banc du Tes (face au port d'Arcachon) ces jours-ci. Objectif : retirer des tonnes de ferrailles et de rochers d'huîtres sauvages qui ont poussé en dehors des concessions. Un engin de chantier repousse les rochers d'huîtres agglomérés vers un bateau muni d'une grue qui récupère les déchets pour les ramener ensuite à terre. Ce chantier aurait dû être mené depuis très longtemps explique Olivier Laban, président du Comité Régional de la Conchyliculture.

Avant 2018 il n'y avait jamais eu de vraie politique publique d'entretien et de réhabilitation du domaine maritime - Olivier Laban

Réhabiliter 75% des 1.000 hectares ostréicoles du Bassin d'ici 10 ans

Les travaux ont débuté en 2018 sur le banc des Jacquets au Cap Ferret. Ils se sont poursuivi aux Moussettes et désormais au Tes. 70 hectares de friches ont été nettoyées mais les ostréiculteurs appuyés par le SIBA (Syndicat intercommunal du Bassin d'Arcachon) veulent passer à la vitesse supérieure.

Cette réhabilitation des friches est menée en partenariat avec le Syndicat Intercommunal du Bassin d'Arcachon. L'objectif est double explique sa directrice Aurélie Lecanu : "On réhabilite les parcs mais on restaure aussi les vasières, essentielles à la biodiversité". Budget de ces travaux pour la période 2022-2023 : 1,2 millions d'euros financés à 80 % par l'Etat via l'Office Français de la Biodiversité.