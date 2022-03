Bassin d'Arcachon : Olivier Laban, élu président du CRC, veut lutter contre les friches ostréicoles

Producteur sur le port de Meyran à Gujan-Mestras Olivier Laban avait déjà présidé le CRC de 2008 à 2016. Sa mission pour les 4 ans qui viennent : défendre la profession. Il doit faire face à plusieurs dossiers sensibles : la qualité de l'eau, le cadre légal des cabanes de dégustation ou encore l'épineuse question des friches ostréicoles. On estime que 70.000 tonnes d'huîtres sauvages non-exploitées prospèrent sur le Bassin au détriment des parcs à huîtres d'élevage. Olivier Laban promet de faire le ménage.

France Bleu Gironde : Vous venez d'être réélu à la présidence du Comité Régional de la Conchyliculture. Qu'est-ce-qui fait que vous avez eu le désir de revenir à la tête de cette organisation?

Olivier Laban : Je pense qu'on a vécu une année un peu mouvementée ici, au Comité Régional. Surtout mes collègues qui étaient élus parce que moi, ça fait six ans que j'avais quitté mes fonctions. Certains ont eu le réflexe, je ne sais pas si c'est le bon, de se tourner vers moi. Ils sont revenus me sensibiliser aux problématiques de la profession. Et moi, évidemment, je suis passionné par ce métier. Je ne suis pas du style à être derrière, à être dehors, à critiquer, à ne pas faire. Donc, j'ai pris mes responsabilités.

Une des priorités de votre mandat c'est la lutte contre les friches ostréicoles. Expliquez-nous l'enjeu de ce dossier.

On appelle ça la réhabilitation du domaine public maritime. En réalité, le Bassin d'Arcachon est un élément vivant avec des huîtres qui se colonisent naturellement. C'est une écloserie naturelle, donc les huîtres se collent un peu partout. Dès qu'il y a un substrat dur, les huîtres s'y collent et en réalité, on n'a jamais eu de politique de grande envergure d'entretien du domaine public maritime. On fait de l'entretien depuis 30 ans sur nos parcelles mais il y a tout le domaine public maritime autour qui n'est pas nettoyé. Il faut aujourd'hui accélérer ce chantier de nettoyage en se dotant de moyens propres au Bassin d'Arcachon. Il faut que ce soit une ambition et une politique vraiment portée par l'ensemble des acteurs du territoire. Quand on aura réglé le problème, tout le reste ira beaucoup mieux on pourra retrouver de meilleurs niveaux de production.

Est-ce-que l'activité touristique est compatible avec l'ostréiculture ?

Oui, il y a complètement la place pour tout le monde. D'ailleurs, je suis souvent de touristes et plaisanciers le weekend. J'ai moi même un voilier. Et le sentiment d'appartenance à ce territoire maritime est cultivé évidemment par les professionnels, les ostréiculteurs, les pêcheurs, mais surtout par les plaisanciers qui soit viennent sur le Bassin ou qui y résident.