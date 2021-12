Bassin d'Arcachon : "pour Noël nos huîtres seront bien dodues"

Y aura-t-il suffisamment d'huîtres pour satisfaire la demande et surtout seront-elles bien charnues ? On fait le point avec Anne Marquet des Huîtres MarGo sur le port de La Teste-de-Buch.

France Bleu Gironde : vous venez de rentrer en bassin une partie des huîtres que vous allez vendre à Noël. Etes-vous satisfaite de votre stock en terme de qualité et de quantité ?

Anne Marquet : En terme de qualité cette année, c'est un petit peu moins joli que l'année dernière. On est pas loin d'avoir la qualité de spéciale, mais pas sur la totalité d'une douzaine. Après, ça reste quand même un produit qui est assez dodu. On a des huîtres qu'on ramène principalement du Grand Banc que l'on affine sur ce parc là et qui nous sort un produit qui est vraiment sympa en terme de goût et de qualité de chair. On a aussi récupéré récemment un parc sur Arguin, donc on sort aussi un peu d'huîtres de ce parc là. Je pense qu'on les ramènera peut-être la semaine prochaine. En fait, on ramène le stock de Noël au fur et à mesure.

Les huîtres ont-elles un goût spécial à Noël ?

Oui et non. Nous, on fait uniquement de l'huître naturelle, née en mer. C'est une ostréiculture traditionnelle pour garantir ce produit là. On a aussi la particularité d'être les premiers ostréiculteurs labellisés bio sur le Bassin d'Arcachon. Donc, effectivement, l'été, on aura tendance à avoir un produit plutôt laiteux. Ensuite on va avoir un produit qui se sera amaigri puisqu'elles auront pondu. Après on va laisser faire la nature et les huîtres vont s'engraisser petit-à-petit. Quand on parle de gras de l'huître, c'est un taux de chair qui va être plus ou moins important. Je trouve qu'on ressent plus le goût de noisette, par exemple, sur une huître laiteuse ou sur une huître vraiment bien grasse. Il faut bien penser à manger le pied du coquillage parce que c'est aussi ce qui va ramener ce petit goût sucré et le croquant du produit.

La période des fêtes de fin d'année, c'est là où, pour beaucoup, tout se joue ou au moins une bonne partie. Pour les huîtres MarGo cela représente combien en termes de chiffre d'affaires?

Je dirais aux alentours des 25%. On a quand même des marchés qui tournent bien tout le reste de l'année. On fait un peu de vente à la cabane mais cette année c'est en perte de vitesse. L'an passé on a eu l'avantage du confinement et les gens se sont fait plaisir autrement qu'en allant dans les restaurants. Les demandes se font un peu plus tard, donc je pense que j'en aurais plus le week-end prochain sur les marchés. Les gens sont toujours un peu border-line en raison du covid. Est-ce-qu'on reste à la maison alors qu'on a le choix de s'échapper ? Qui viendra, qui ne viendra pas? Qui mange des huîtres? La question se pose souvent au dernier moment.