Bassin d'Arcachon : près de 10.000 tonnes d'huîtres pour Noël

Les ostréiculteurs trient actuellement les huîtres qu'ils vendront à Noël. Une période cruciale pour les 350 entreprises du Bassin, qui réalisent en trois semaines plus de la moitié de leur chiffre d'affaire annuel.

Gujan-Mestras, France

Le grand rush de Noël a démarré dans les cabanes ostréicoles du Bassin d'Arcachon. Des ports du Cap-Ferret à ceux de La Teste-de-Buch en passant par Andernos l'heure est au triage des numéros, au garnissage et à l'expédition des bourriches.

C'est la dernière ligne droite pour les producteurs et l'enjeu est de taille. Pour la plupart d'entre eux, les ventes de Noël et du jour de l'An représentent entre 40 et 60 % du chiffre d'affaire annuel.

Il a fallu embaucher des intérimaires pour respecter les carnets de commandes. "Je vais vendre environ 150 tonnes d'huîtres pour Noël" explique Laurent Bidart, l'un des plus gros producteur basé sur le port de Meyran à Gujan-Mestras. "En ce moment 25 personnes travaillent sur le site".

L'huître de Noël 2018 du Bassin d'Arcachon sera de qualité disent les professionnels mais il regrette tout de même un développement tardif qui s'explique par un manque d'eau douce dans le Bassin. En revanche les huîtres seront bien iodées !

