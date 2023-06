Bassin d'Arcachon : un incubateur expérimental d'oeufs de seiche

Le Parc naturel marin du Bassin d'Arcachon vient à la rescousse des pêcheurs pour maintenir la population de seiches, ce mollusque céphalopode très prisé des gastronomes. Les quantités pêchées depuis 10 ans dans le Bassin et vendues à la criée ont fortement variées, de 207 à 13 tonnes selon les années.

ⓘ Publicité

Face à cette diminution les techniciens du Parc naturel marin ont peut-être trouvé la parade : un incubateur d'oeufs plongé au large du Cap-Ferret.

Sur la barge du Parc naturel marin © Radio France - Stéphane Hiscock

Une grosse boite flottante qui peut contenir 60 kilos d'oeufs de seiche soit 50.000 individus.

Le dispositif est encore expérimental mais il a déjà permis l'éclosion d'environ 20.000 oeufs de seiche par an depuis son installation en 2020. Les pêcheurs professionnels du Bassin sont encouragés à remplir cet incubateur avec les oeufs qu'ils collectent manuellement dans leurs filets et leurs casiers.

A gauche l'oeuf, à droite le casseron © Radio France - Stéphane Hiscock

Temps de l'incubation : 45 jours. Les bébés seiches (casserons) se libèrent à travers les grilles de l'incubateurs et partent dans le grand bain. Un ou deux ans plus tard elle pourront se retrouver dans les filets et les casiers de Nicolas Bonnat, un pêcheur heureux de participer à ce programme.

C'est un bon moyen de préserver l'espèce. Au lieu de laisser sécher ces oeufs sur nos casiers on vient les mettre dans l'incubateur.

Pour l'instant le dispositif est encore expérimental mais il pourrait être dupliqué et installé un peu partout sur le Bassin d'Arcachon.

loading