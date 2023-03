Bassines dans les Deux-Sèvres : des agriculteurs portent plainte pour harcèlement moral

C'est dans une exploitation d'Epannes, dans les Deux-Sèvres, que sept agriculteurs de la Coop de l'eau sont réunis ce mardi 21 mars, à quelques jours de la mobilisation anti-bassines prévue dans le département les 24, 25 et 26 mars . A côté des vaches maraîchines, ces agriculteurs expriment leurs inquiétudes de voir leur outil de travail détruit et la difficulté à vivre une "stigmatisation au quotidien", selon les mots de l'avocat de la Coop de l'eau Me Sébastien Rey. Une plainte pour harcèlement a d'ailleurs été déposée la semaine dernière par plusieurs agriculteurs.

ⓘ Publicité

"Je n'ose plus emmener mes enfants avec moi dans les champs"

François Pétorin, producteur de céréales et de semences à Val-du-Mignon, dans le sud Deux-Sèvres en fait partie. "Sur les réseaux sociaux, ils ont repris des photos et certains opposants m'ont accusé d'être un 'agricultueur'. Après j'ai été affiché en tant que voleur d'eau avec ma tête lorsqu'ils avaient fait un faux jugement devant le tribunal". Thierry Géant, céréalier à Amuré passé en partie en bio raconte lui aussi subir "des pressions au niveau des réseaux sociaux. J'ai vu dernièrement que l'on voulait 'faire ma fête'. On s'introduit dans mes parcelles, on prend du matériel en photo. Ce sont des pressions constantes. Aujourd'hui je n'ose plus emmener mes enfants avec moi dans les champs". Une autre plainte a été déposée par la Coop de l'eau pour dégradations.

"Sans cette eau, ma ferme elle disparaîtra"

Des agriculteurs qui se sentent loin de l'étiquette d'agrobusiness que leur collent les opposants. "Derrière des retenues d'eau collective, on sécurise une agriculture familiale qui est tournée sur les besoins de son territoire", assure Thierry Boudaud, le président de la Coop de l'eau. Avec des exploitants qui se disent engagés dans des changements. "Je ne sais pas ce que je peux faire de plus pour l'environnement que ce que je ne fais déjà", explique Ludovic Vassaux, installé en bio à Epannes et victime de dégradation l'an dernier lors d'une mobilisation. "Cette eau on en a besoin, moi sans cette eau, ma ferme elle disparaîtra".

Appel au calme

De 7.000 à 10.000 militants anti-bassines, dont plus d'un millier de radicaux, sont attendus à partir de vendredi jusqu'à dimanche, selon une note du renseignement territorial. "Nous, on ne sera jamais dans la violence. Le dialogue nous on est prêt, on l'a déjà amorcé mais avec c'est compliqué d'avoir un dialogue avec un pistolet dur la tempe", estime Samuel Baudouin, éleveur de chèvres à Mauzé-sur-le-Mignon, raccordé à la première réserve du projet en fonctionnement. Thierry Boudaud, le président de la Coop de l'eau, relaie aussi un appel au calme. "On appelle tous les agriculteurs à rester sur leurs fermes ce week-end, penser à eux et à leurs familles et à ne pas répondre à des provocations qui risquent d'arriver".