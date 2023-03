Bassines : L'appel au calme de Thierry Boudaud, président de la Coop de l'eau des Deux-Sèvres

"On est très inquiets à cause des dégradations sur des exploitations lors des précédents rassemblements", explique Thierry Boudaud, le président de la Coop de l'eau des Deux-Sèvres. Il était l'invité, ce vendredi 24 mars, sur France Bleu Poitou à l'occasion du début d'un week-end de rassemblement contre le projet de construction de réserves d'eau pour l'irrigation agricole.

"Les agriculteurs doivent penser à leur protection ce week-end."

Plusieurs hectares agricoles ont été saccagées les fois précédentes, notamment en octobre dernier alors que la manifestation avait dégénéré. "Pourtant on ne comprend pas pourquoi ces exploitations familiales, ces petites fermes, biologiques étaient visées alors nous appelons au calme dans cette période difficile", insiste Thierry Boudaud, lui-même exploitant agricole dans le département. "On a un message de demande d'arrêt des violences et nous demandons aux agriculteurs de penser à eux, à leur famille et à leur protection", encourage-t-il.

Thierry Boudaud ne ferme pas la porte au dialogue

Il répond aux accusations des militants écologistes qui estiment que le projet privatise une ressource qui appartient à tous : "nous sommes le seul territoire où il n'y a pas d'accaparement de la ressource par des privés, c'est une structure publique qui répartit les différents usages de l'eau pour les cultures mais aussi pour le citoyen, le tout cofinancé par les agriculteurs". Il souligne également que les exploitations concernées sont en polyculture, font de l'élevage, et qu'en moyenne les fermes font 80 hectares. "S'il n'y a plus d'eau sur notre territoire ce sera la partie la plus fragile et diversifiée de l'agriculture qui sera vouée à disparaître", expose l'agriculteur.

Thierry Boudaud, ne ferme pas la porte au dialogue. Comme Julien Le Guet, porte-parole de Bassines non merci !, il estime que la seule issue au conflit reste la négociation.

