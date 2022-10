Bassines pour l'irrigation : dans les Deux-Sèvres, des "petits" ne veulent plus payer pour des "gros"

Un vent de contestation dans l'épineux dossier des bassines. Il ne vient pas de Bassines non merci mais de plusieurs maraîchers adhérents de la Coop de l'eau qui expliquent ne plus vouloir payer pour des réserves auxquelles ils ne seront pas raccordés. La Coop de l'eau est la structure coopérative qui porte le projet controversé du bassin de la Sèvre niortaise avec la création de 16 bassines pour l’irrigation agricole. Une est déjà construite à Mauzé-sur-le-Mignon et les travaux de la deuxième, à Sainte-Soline, ont démarré ce lundi 3 octobre.

On devrait faire une coopérative pour les maraîchers et une pour les céréaliers

"On veut payer notre eau mais pas ces factures qui ne nous concernent pas", dit Olivier Drouineau. Par exemple pour les fouilles. Dans les mains de ce maraîcher bio de Prin-Deyrançon, dans le marais poitevin, une facture de 384 euros. "Acompte des frais de fonctionnement, acompte étude de travaux 2022, quels travaux ? On a aucun détail", déplore-t-il. La payer ? "Il n'en est pas question".

Adhérent de la Coop de l'eau, comme tous ceux qui veulent pour pouvoir irriguer plus de 1000 m3, il demande un autre système. "Pour moi, on devrait faire une coopérative pour les maraîcher et une pour les céréaliers. Ce sont deux mondes différents, le volume d'eau n'est pas comparable. Eux ce sont des millions de m3, nous on voit que pour quatre maraîchers on ne dépasse pas 12.000 m3". Olivier Drouineau espère fédérer d'autres maraîchers.

Car il y a aussi la facture d'eau qui va grimper. "Je suis à 6-7 centimes du m3 prélevé et on parle déjà de 35 centimes du m3. Au niveau trésorerie, ça va être compliqué. C'est une augmentation de plus de cinq fois et ce n'est que le début parce que ce n'est qu'une bassine", explique Rémi Laurendeau, maraîcher à Vançais, également à la Coop de l'eau.

Principe de mutualisation

Le président de la coopérative Thierry Boudaud défend lui le "principe de mutualisation. Si un préleveur d'eau veut pouvoir prélever demain sur le bassin de la Sèvre niortaise il faut qu'il participe au coût et à la mutualisation du projet puisqu'il va en bénéficier, ça va lui sécuriser pour les années à venir", explique-t-il, citant son exemple personnel. "Je ne serai pas raccordé à une retenue mais je vais bénéficier du fait qu'il y aura une retenue pas loin de chez et qu'il y aura moins de prélèvement dans le milieu l'été".

Reste que pour Benoit Jaunet, porte-parole de la Confédération paysanne dans les Deux-Sèvres, syndicat qui soutient ces maraîchers, "aujourd'hui on donne pas accès à tous les paysans du territoire à l'eau. Et c'est en rien demain une garantie avec le changement climatique que tout le monde y ait accès. Il faut apprendre à gérer l'eau autrement et à la stocker autrement".