"Méga-bassines" : au cœur de la contre-manifestation d'agriculteurs irrigants en Charente-Maritime

Sous un soleil printanier, deux camps se sont regardés de loin, ce samedi 26 mars entre Niort et La Rochelle. A La Rochénard, dans les Deux-Sèvres, entre 5 et 7.000 manifestants anti-bassines ont traversé la campagne, rassemblement familial et festif contre la "privatisation de l'eau par l'agro-industrie" émaillé de quelques échauffourées avec les forces de l'ordre. Pendant ce temps-là, à une dizaine de kilomètres, près de 200 agriculteurs irrigants se sont réunis pour défendre les ouvrages existants. Un rendez-vous organisé à Cram-Chaban (Charente-Maritime), où une bassine avait déjà subi de gros dégâts, lors de l'intrusion de militants écologistes en novembre dernier.

"On ne veut pas aller se friter avec qui que ce soit" assure Max Bauer, dirigeant de la Coordination rurale, qui reçoit avec ses collègues une première visite de courtoisie des gendarmes. Il est 9h, et ils ne sont encore qu'une poignée de militants agricoles, postés à côté d'une bassine de Cram-Chaban. "Nous sommes des agriculteurs qui nous réunissons sur un terrain privé, pour protéger nos propriétés privés, c'est tout", précise encore Max Bauer, qui prévient tout de même les gendarmes : "on ne veut pas en voir, des écologistes. Parce que je rappelle tout de même que la première bassine détruite, c'est 400.000 euros, non assurables, et donc à la charge des agriculteurs concernés."

"Je ne comprends pas que ce système soit dénigré de cette façon"

"L'eau c'est la vie" proclament les banderoles préparées par l'équipe de direction de la Coordination rurale, présente à Cram-Chaban ce weekend. © Radio France - Julien Fleury

200 agriculteurs annoncés, avec des renforts des Jeunes agriculteurs et de la FNSEA. Des soutiens qui arrivent au compte-goutte, en raison des contrôles de gendarmerie. Yves, agriculteur irrigant à Melle, arrive tout juste avec son fils : "on a passé quatre contrôles, c'est compliqué. On est pas là pour chercher la bagarre, mais quand même pour défendre nos intérêts, promet l'agriculteur céréalier. Chez moi à Melle, la réserve ça fait 23 ans qu'elle est faite. Cela se passe très bien avec la population locale. Et je ne comprends pas que ce système soit dénigré de cette façon" s'étonne ce céralier spécialisé dans la production de semences. "Une exploitation familiale" précise Yves.

Mais ici, à Cram-Chaban, les bassines ont déjà une histoire longue et compliquée, fruit de la guerrilla menée par des associations de défense de l'environnement. Des réserves construites légalement, soulignent les irrigants, exploitées durant cinq ans, leur utilisation a été suspendue par le tribunal administratif. Les cinq ouvrages ne peuvent plus servir au stockage de l'eau, à moins que la cour d'appel de Poitiers en décide autrement. Des décisions sont attendues début avril.

Bassines légales mais utilisation suspendue

Président de l'association de gestion de cinq bassines autour de Cram-Chaban, Thierry Boucard affronte depuis plusieurs années la guérilla judiciaire des défenseurs de l'environnement. Et doit maintenant faire avec les destructions. © Radio France - Julien Fleury

Dans ce contexte, les menaces de destruction ajoutent de l'angoisse chez Francky Héraud, maraicher à Cram-Chaban, et utilisateur d'une des réserves. Lui a pu fortement développer sa production grâce aux volumes d'eau décrochés, en se développant sur de nouvelles terres dites "asséchantes", bonnes pour éviter les maladies mais incapables de retenir l'eau. Huit emplois à la clé. "Il y a déjà deux bassines de cassées sur les cinq de notre association de gestion, calcule Francky Héraud. Et apparemment, ils veulent casser les trois autres. Eh bien moi, je vais mettre la clé sous la porte, et je vire mes ouvriers, et voilà."

Passé le barbecue du midi à base de viande de bœuf et de saucisses ("pas de végan ici, j'espère" sourit dans la sono un organisateur), en fin d'après-midi, une angoisse traverse la foule lors d'une annonce micro : "on a comme information que les excités là-bas, qui emmènent des mamans et des enfants mais aussi des casseurs, ont commencé à faire des destructions de bassines !" Renseignement pris, "c'est une canalisation qu'ils ont attaquée, pas une réserve, corrige Alexandre Agat, président des irrigants de Charente-Maritime. Si les gendarmes font leur travail, ça se passera bien..."

Toute la journée de samedi, les patrouilles de gendarmes se succèdent à Cram-Chaban, pour s'assurer que les irrigants n'aillent pas au contact des manifestants anti-bassines. © Radio France - Julien Fleury

Référence aux 2.000 gendarmes et CRS déployés ce weekend dans le Marais poitevin, appuyés par trois hélicoptères. Loin des 200 gendarmes qui s'étaient laissés débordés en novembre, permettant le saccage d'une bassine de Cram-Chaban. Les manifestants avaient également profité de l'effet "frontière", et d'un manque de coordination entre les préfet des Deux-Sèvres et de Charente-Maritime. Cette fois, il y a un général de gendarmerie qui pilote toute l'opération depuis La Rochelle.

"On va surveiller toute la nuit"

Alexandre Agat ne se reconnaît pas dans le terme d'agro-industrie, au cœur des slogans du camp d'en face : "parmi nos adhérents, nous avons des petits, des moyens et des gros. C'est le principe de mutualisation qui permet aux petits agriculteurs de bénéficier des moyens des gros. Tout le monde au même coût, et tout le monde avec de l'eau..."

Gaël Goulevant, agriculteur installé à Saujon dans le sud Charente-Maritime, est venu exprimer sa solidarité : "les gens ne se rendent pas compte que tout ce qu'ils trouvent dans les supermarchés a été irrigué." © Radio France - Julien Fleury

"Les gens ne se rendent pas compte que tout ce qu'ils achètent au supermarché a été irrigué" abonde un jeune collègue venu du sud de la Charente-Maritime, Gaël Goulevant. "Pour nous, l'irrigation c'est comme une assurance, celle d'obtenir un revenu, quoi qu'il arrive, ajoute cet homme encore jeune (38 ans). Sinon, on se retrouve complètement à la merci de la météo. Et impossible de se projeter dans l'avenir."

Alors que le soir arrive, les berges de la bassine de Cram-Chaban se vident. Reste Thierry Boucard, président départemental de la Coordination rural, et local de l'étape : c'est lui qui préside l'association de gestion des bassines du secteur, l'ASAI des Roches. Lui s'apprête à planter son lit de camp dans un barnum installé pour l'occasion : "on n'a absolument pas confiance dans les militants anti-bassines. On va surveiller toute la nuit."