Basville : le projet de porcherie validé à Giat, les riverains inquiets

"C'est un déni de démocratie." La décision prise mi-décembre par le préfet du Puy-de-Dôme met en colère Arnaud Chapal, conseiller municipal à Basville. "il y a eu une enquête publique à la mairie de Giat, le préfet n'en tient pas compte." Le projet autorisé prévoit la création d'une porcherie d'un millier de cochons sur la commune de Giat.

L'élu s'inquiète de la pollution engendrée par l'exploitation, et l'épandage du lisier dans le champ d'un agriculteur à Basville : "pour la population, il peut y avoir des désagréments, par exemple liés aux odeurs. Le problème c'est sur les eaux. On a eu des arrêtés préfectoraux disant qu'on manquait d'eau en Creuse et là on va se retrouver avec une source de pollution"

Inquiétude pour les zones en bio

La pollution inquiète aussi Xavier et sa compagne. Ils produisent des fruits et légumes bio et une partie de leur exploitation est collée à la future zone d'épandage. "Si quelqu'un a un doute sur ma production, on peut me demander de produire des analyses. Si on trouve une trop grosse concentration de nitrates ou d'autres polluants, on va me retirer la certification", s'inquiète Xavier. "Je ne dis pas que c'est forcément ce qui va se passer, mais c'est un vrai sujet pour nous."

Sur place, le sujet est sensible. Daniel Ferrier, le maire de la commune temporise : "une porcherie si on respecte les règles d'épandage, ça ne pose pas de problèmes. Si on nous en propose une autre, on se battrait contre", assure-t-il.

