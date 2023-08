Bataille perdue pour les opposants à la vente du terrain à Saint-Pée-sur-Nivelle

C'est fait. Pour une somme de 1 million 300.000 euros, la transaction a été finalisée cette semaine afin que la ferme "Olha" et ses 50 hectares de terrain changent de main. Les différentes oppositions qui dénoncent une "opération spéculative" ne sont pas parvenues à faire capoter la vente entre le vendeur (E. D'Elbée) et l'acquéreur.

La famille Telleria, qui dirige la célèbre Maison Adam à Saint-Jean-de-Luz, affirme vouloir produire des noisettes sur les terres agricoles désormais en sa possession. "Un prétexte" selon les oppositions à cette opération qui estiment que cela participe à la hausse des prix des terres agricoles alors que les paysans ont du mal à trouver des terres et à joindre les deux bouts. Ce mercredi 2 aout, le syndicat agricole ELB et l'association Lurzaindia ont mobilisé leurs troupes pour se rendre devant le notaire d'Urrugne qui a procédé à cette vente.

L'occupation du terrain se poursuit

Voilà un mois que le site "Olha" est occupé par les opposants à cette transaction et en dépit de la vente, ils affirment qu'ils vont y rester. Pour eux, les "macarons Adam sont les macarons de la spéculation" et la "famille Telleria n'est pas légitime pour exploiter des terres agricoles". ELB et Lurzaindia estiment que le "prix spéculatif alimente un marché déjà très tendu et participe à l'augmentation des prix".

Occupation de la ferme à Saint-Pée-sur-Nivelle © Radio France - Paul Nicolaï

